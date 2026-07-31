Apple ve čtvrtek zveřejnil hospodářské výsledky za třetí fiskální čtvrtletí, které skončilo 27. června. Je to poslední výsledková zpráva, kterou investorům přinesl Tim Cook jako generální ředitel společnosti. Od 1. září firmu převezme dosavadní ředitel Applu pro vývoj hardwaru John Ternus. Cook se stane výkonným předsedou představenstva.
Apple za poslední tři měsíce překonal rekordy v prodejích telefonů a počítačů, ale zároveň se připravuje na nepříjemné změny. Pod tlakem rostoucích cen pamětí a dalších čipů začal zdražovat. Očekává se, že na podzim se vyšší ceny projeví i u iPhonů.
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- Jak nový MacBook Neo změnil prodeje počítačů i tabletů firmy.
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