Česká ekonomika v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o dvě procenta. Mezičtvrtletně byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,4 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který ve čtvrtek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Analytici obdobný růst HDP očekávali.
Podle ředitele odboru národních účtů ČSÚ Vladimíra Kermieta meziroční růst HDP podpořily zejména vyšší výdaje na konečnou spotřebu domácností a rostoucí zahraniční poptávka. Mezičtvrtletní vývoj kladně ovlivnily rostoucí výdaje na konečnou spotřebu a saldo zahraničního obchodu.
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K meziročnímu růstu hrubé přidané hodnoty (HPH), což je rozdíl mezi produkcí zboží a služeb a náklady na produkci, podle ČSÚ nejvíce přispěl průmysl, skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství a informační a komunikační činnosti. V mezičtvrtletním srovnání měl pozitivní vliv zejména průmysl, ale dařilo se i většině odvětví služeb, uvedli statistici.
Zaměstnanost proti loňskému druhému čtvrtletí stoupla o 0,9 procenta, ve srovnání s letošním prvním čtvrtletím byla vyšší o 0,2 procenta.
Analytici: Dvouprocentní růst i za celý rok
Česká ekonomika se ukazuje být odolná vůči šoku, který vyvolal konflikt na Blízkém východě. Shodli se na tom analytici oslovení ČTK. Růst HDP ve druhém čtvrtletí vnímají pozitivně. Za celý letošní rok podle nich české hospodářství míří ke zhruba dvouprocentnímu růstu.
„Česká ekonomika vstoupila do letošního roku v poměrně dobré kondici a ropnému šoku zatím odolává. Ten však hospodářský růst pravděpodobně přibrzdil a ekonomika se zřejmě stále nachází mírně pod svým potenciálem,“ uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek.
Podle analytika investiční skupiny Uniqa Václava Frančeho je české ekonomika až překvapivě odolná vůči zdražení energií vyvolanému válkou v Íránu. „Potěšující je zejména, že tahounem ekonomiky je opět průmysl, na což od roku 2022 nejsme zvyklí. Průmysl se zvedá v celé Evropě, byť je to růst z nízkého základu a ne příliš rychlý,“ uvedl. Varoval před tím, že v průmyslu by se mohlo zdražení energií projevit se zpožděním. „To jsme viděli i v roce 2022. Trvalo více než půl roku, než se tehdejší energetická krize propsala do reálné ekonomiky,“ upozornil.
„Česká ekonomika byla v minulosti sice zvyklá na vyšší tempa růstu, avšak s ohledem na dlouhodobé přešlapování německé ekonomiky i dopady války v Perském zálivu, je růst ve druhém čtvrtletí možné považovat za úspěch,“ konstatoval hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.
„Pro celý letošní rok očekáváme růst tuzemské ekonomiky okolo dvou procent, což by vzhledem k nepříznivému vnějšímu prostředí byl solidní výsledek,“ uvedl hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko. Rizikem ale podle něj zůstává konflikt na Blízkém východě. „Čím déle konflikt potrvá a čím déle zůstanou ceny energií zvýšené, tím výraznější bude jeho průsak do inflace i hospodářského růstu,“ uzavřel.
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