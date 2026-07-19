Pražský trh s prémiovými nemovitostmi v prvním pololetí roku 2026 potvrdil přerod do stabilizovanější a racionálnější fáze. Přestože ceny rezidenčního bydlení nadále rostly – mezipololetně o 3,6 procenta a meziročně o 7,4 procent – ochota kupujících akceptovat další dynamické zdražování narazila na své limity.
Podle aktuální analýzy společnosti Svoboda & Williams se začínají rozcházet cenové představy prodávajících a kupujících, což dokládá sedmiprocentní pokles poptávky a oslabená transakční aktivita. Trh se tak zbavuje spekulativních nánosů a končí doba, kdy se „prodalo všechno“ bez ohledu na kvalitu; v nové etapě uspějí pouze projekty s vysokou přidanou hodnotou.
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Co se dočtete dál
- Proč ochota kupujících k dalšímu dynamickému růstu cen dosáhla limitu.
- Jak se rozcházejí cenové představy prodávajících a kupujících.
- Jaké jsou aktuální průměrné ceny novostaveb a sekundárního trhu.
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