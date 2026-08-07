V americké ekonomice v červenci zaniklo mimo zemědělský sektor přibližně 23 tisíc pracovních míst. Očekávalo se, že místa naopak přibudou. Míra nezaměstnanosti se o desetinu procentního bodu snížila a dosáhla 4,1 procenta, čekala se nezměněná hodnota. V pátek o tom na svém webu informovalo americké ministerstvo práce.
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Analytici podle agentury Reuters očekávali, že v červenci ekonomika vytvoří 80 tisíc pracovních míst. Ministerstvo zároveň po zpřesnění dat upravilo směrem dolů údaje o růstu počtu pracovních míst za květen a červen.
Údaje o červencové zaměstnanosti mívají tendenci být slabší, píše Reuters. Ekonomové vnímají situaci na trhu práce jako režim „pomalého přijímání i propouštění“. Největší ekonomika světa patrně ustála konflikt na Blízkém východě, který vstoupil do šestého měsíce, přičemž domácí poptávka ve druhém čtvrtletí rostla nejrychlejším tempem za více než tři roky, píše Reuters.
Agentura AP napsala, že trh práce vysílá rozporuplné a matoucí signály. Firmy v některých odvětvích nemohou najít dostatek pracovníků a k obsazení volných míst musejí nabízet nadstandardní mzdy. Jiné firmy pak využívají technologie natolik efektivně, že téměř nikoho nabírat nepotřebují.
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Za šokující označila páteční zprávu o situaci na trhu práce agentura Bloomberg. Míra zapojení do pracovního procesu je teď na nejnižší úrovni od února 2021. Zpráva za červenec ale může podle Bloombergu zmírnit současný tlak na americkou centrální banku (Fed), aby zvyšovala úrokové sazby.
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