Štěpán Ašer sedí v zasedačce s názvem Patrik a je v dobrém rozmaru. Má za sebou poslední dny jako generální ředitel a předseda představenstva J&T Banky, tedy na pozici, kterou zastával posledních dvacet let, a před sebou výhled na spolupráci s novým šéfem banky a také nové významné úkoly. „Musím zvládnout si opravdu sedět na rukou a nezapojovat se do agendy, která bude příslušet jiným,“ říká dvaapadesátiletý bankéř, který je také pětiprocentním podílníkem v mateřské skupině J&T Finance Group, což z něj mimo jiné dělá korunového miliardáře.
Teď ho čeká předávání agendy, odstřihnutí od denní operativy a nastavení cílů novému managementu, který z role CEO povede Slavomír Beňa, jenž přichází z UniCredit Bank. „Budu se soustředit na dlouhodobé směřování skupiny v oblasti finančních služeb včetně hledání příležitostí pro expanzi na domácím trhu a v Evropě,“ popisuje svou novou roli Štěpán Ašer s tím, že zasedne v dozorčí radě J&T Banky a spolu s dlouholetým souputníkem Igorem Kováčem zůstávají zodpovědní za výsledky banky směrem k hlavním akcionářům skupiny J&T. Plány přitom nejsou malé. Do roku 2030 chce J&T Banka zvýšit objem poskytnutého financování zhruba o třetinu na 150 miliard korun a zároveň udržet vedoucí postavení na domácím dluhopisovém trhu. Jaké jsou další plány?
Rozsáhlé developerské území Bubny nedávno změnilo majitele. Od Radovana Vítka a jeho CPI putuje směrem ke skupině J&T a Penta. Prý jste byl hlavní architekt obchodu. Byla to vaše poslední velká akce v roli šéfa J&T Banky?
Já to tak neberu, rozhodně ne jako milník. Je to prostě jeden z mnoha velkých obchodů, na kterých J&T Banka pracovala. Pomáhali jsme s nastavením kapitálové struktury a financováním akvizice. Dělat takové obchody je v DNA skupiny J&T, ale není to něco, co bych dělal z pozice CEO banky, spíš z pozice někoho, kdo ten obchod pomáhal dát dohromady. CPI v Bubnech vázala kapitál, který nenesl žadné cash flow, a má před sebou dlouhý a kapitálově náročný investiční horizont s řadou rizik. Na druhou stranu jsou Bubny mimořádně atraktivní území, a když se otevřela příležitost do projektu vstoupit, byl Dušan Palcr (předseda představenstva J&T Real Estate – pozn. red.) schopen rychle mobilizovat kapitál a vytvořit si v Bubnech pozici, která otevírá poměrně velké možnosti. Každopádně věřím, že na tvorbě podobných příležitostí budu mít po skončení mého ředitelského mandátu v bance více kapacity.
Co se tedy změní od začátku července, až nastoupí nový šéf J&T Banky Slavomír Beňa?
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