Tuzemský bankovní sektor se v polovině letošního roku nachází ve velmi dobré kondici. Svědčí o tom hospodářské výsledky šesti největších bankovních domů v zemi, které za letošní první pololetí navýšily své čisté zisky meziročně o pět procent na 48,1 miliardy korun. Finanční domy v uplynulých šesti měsících těžily především z prodeje úvěrů, zejména hypoték, ale velmi solidní příspěvek do výsledků tradičně přidávaly i výnosy z poplatků a provizí.
Podle analytiků, jež HN oslovily, by při zachování současného růstového tempa mohly zisky největších bank jako celku na konci roku dosáhnout rekordních hodnot.
Dvě banky zaznamenaly pokles zisku
Co se dočtete dál
- Které dvě velké tuzemské banky na rozdíl od zbytku trhu zaznamenaly pokles čistého zisku a co za tímto propadem stojí.
- Proč finančním domům masivně rostou výnosy z poplatků a jak velký potenciál pro expanzi investičních služeb trh ještě nabízí.
- Jak se na bankovních vkladech reálně podepsaly státní Dluhopisy republiky, které z trhu odčerpaly přes 80 miliard korun.
- Jak tuzemské finanční instituce dopadly v nedávných zátěžových testech ČNB a zda by ustály případný hluboký hospodářský propad.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.