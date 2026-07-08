SpaceX má za sebou na burze jen pár týdnů, ale cena akcií už stihla výrazně kolísat. Další velké pohyby mohou přijít po úterním zařazení do indexu Nasdaq-100, který sledují pasivní ETF fondy s miliardami dolarů pod správou. Současně se rozjíždí analytické pokrytí Muskovy firmy a na trh přišla vlna nových cílových cen. Rozptyl mezi nimi je neobvykle široký – a jedna předpověď zcela vyčnívá.
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