Na trhu Nasdaq ve Spojených státech jsou od pátku veřejnosti k dispozici akcie americké společnosti SpaceX, kterou založil a vede podnikatel Elon Musk. V primární veřejné nabídce akcií (IPO) podnik získal 75 miliard dolarů (1,57 bilionu korun), jde tak o největší IPO všech dob. Předběžné propočty ukazují, že akcie by mohly v úvodu obchodování zpevnit alespoň o 28 procent na 174 dolarů za kus, uvedla agentura Reuters.
Firma se zaměřuje na raketovou techniku pro výzkum vesmíru nebo na vývoj umělé inteligence (AI), kromě toto provozuje i satelitní síť Starlink. SpaceX teď patří k nejhodnotnějším firmám na světě, jeho tržní kapitalizace těsně před vstupem na burzu dosahovala přibližně 1,77 bilionu dolarů (téměř 37 bilionů korun). Akcie vstoupily na burzu s cenou 135 dolarů za kus.
Zájem o akcie SpaceX byl při úpisu enormní. Agentura Bloomberg s odkazem na své zdroje uvedla, že poptávka od institucionálních a drobných investorů přesáhla 350 miliard dolarů. Firma nabídla 555,6 milionu akcií.
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Primární veřejná nabídka akcií SpaceX tak vysoko překonala dosavadní rekord, který držela ropná společnost Saudi Aramco. Ta v roce 2019 získala prodejem akcií 29,4 miliardy dolarů.
Musk založil firmu SpaceX v roce 2002. Začátkem letošního roku se firma spojila s Muskovým start-upem xAI zaměřeným na umělou inteligenci. SpaceX loni vykázal čistou ztrátu 4,94 miliardy dolarů při tržbách 18,7 miliardy dolarů. O rok dříve firma hospodařila s čistým ziskem 791 milionů dolarů a měla tržby 14 miliard dolarů.
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