Francouzská potravinářská firma Lactalis kupuje za 1,34 miliardy dolarů (28 miliard korun) britskou divizi kanadského konkurenta Saputo. Firma uvedla, že se po dokončení akvizice stane lídrem na britském trhu s čedarem, máslem a margarínem. S odkazem na sdělení firmy, která podniká i v Česku, o tom v pátek informovala agentura AFP.
Britská divize společnosti Saputo zahrnuje značky čedaru Cathedral City a Davistow, sýry Wensleydale Creamery a máslo Country Life a také margaríny Clover a Utterly Butterly. Divize zaměstnává 1300 lidí a 94 procent svých tržeb vytváří v Británii.
„Produkty divize, distribuované prostřednictvím obchodů se sýry, velkých maloobchodních řetězců a sektoru stravovacích služeb, jsou určeny především pro britský trh. Ten představuje 94 procent prodeje, zatímco zbývajících šest procent směřuje na export do Evropy, oblasti Asie a Tichomoří a Severní Ameriky,“ upřesnil francouzský podnik.
Lactalis podniká v 50 zemích, zaměstnává 85 tisíc lidí a loni vykázal tržby 31,2 miliardy eur. V Česku působí od roku 2004 dceřiná firma Lactalis CZ. V roce 2007 koupila mlékárny Kunín a Klatovy. Zaměstnává několik set lidí. Nabízí výrobky značek Galbani, Leerdammer, Mlékárna Kunín a Président.
Kanadská skupina Saputo působí v 50 zemích a vlastní 54 závodů. V uplynulém finančním roce, který skončil letos v březnu, dosáhla tržeb 17,6 miliardy kanadských dolarů (265 miliard korun). Meziročně to byl mírný pokles.
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