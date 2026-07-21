Od poloviny srpna začne v Evropské unii platit první velké omezení takzvaných věčných chemikálií. Látky označované také zkratkou PFAS musí zmizet z části potravinářských obalů. Například z krabic na pizzu, sáčků na hranolky, papírových kelímků nebo obalů na hamburgery. Změna ale představuje jen první krok. Evropská komise současně připravuje největší chemickou regulaci v historii EU, která během několika let zasáhne většinu průmyslových odvětví. Řešit ji budou muset automobilky, výrobci baterií, polovodičů, zdravotnických prostředků i energetických technologií.
Skupina PFAS zahrnuje více než 10 tisíc syntetických chemických látek. Právě kvůli jejich mimořádné odolnosti se jim přezdívá „věčné chemikálie“. Odpuzují vodu, tuk, nečistoty i některé chemické látky a zároveň odolávají vysokým teplotám a opotřebení. Díky mimořádně stabilním chemickým vazbám se v přírodě rozkládají jen velmi obtížně. Hromadí se tak v životním prostředí i v lidském organismu. Při styku s potravinami se navíc mohou dostávat i do nich.
Výzkumy ukazují, že mohou způsobovat například rakovinu, hormonální poruchy či snížení imunity a schopnosti reprodukce.
Co se dočtete dál
- Od poloviny srpna začne v EU platit první velké omezení věčných chemikálií PFAS v potravinových obalech.
- Evropská komise zároveň připravuje regulaci, která může během několika let zasáhnout automobilky, výrobce baterií, elektroniky i zdravotnických prostředků.
- Proč část průmyslu zákaz podporuje, zatímco jiná varuje před vysokými náklady a technologickými problémy?
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.