Před pár týdny jsem na těchto stránkách analyzovala, jestli má pre-IPO boom OpenAI, Anthropicu a SpaceX nějaký strop. IPO SpaceX máme za sebou a trhy se už těší na pokračování. Na rozjetý vlak naskakují kromě Anthropic a OpenAI i další.

V pátek oznámila jihokorejská firma SK Hynix emisi amerických depozitních certifikátů ADR (které pro neamerické emitenty suplují na americkém trhu akcie) v objemu 29 miliard dolarů. SK Hynix, firma, jejíž jméno ještě nedávno neznal mimo Jižní Koreu skoro nikdo, je druhý největší výrobce paměťových čipů na světě. Vyrábí především takzvané vysokorychlostní paměti (High Bandwidth Memory neboli HBM), bez kterých by se nedaly vytrénovat velké jazykové modely umělé intelligence jako Gemini a ChatGPT. V éře masivního rozvoje umělé inteligence se z této firmy stala jedna z nejdůležitějších společností planety a absolutně klíčový spojenec Nvidie. Obchodování s jejími ADR na NASDAQ má začít 10. července.

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