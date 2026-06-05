Na naší nedávné investiční konferenci Backstage by Rockaway se diskutovalo mnohé. Včetně alokací, které mají čeští investoři do amerických akciových trhů. A ještě lépe do akcií firem, které ještě na amerických burzách nejsou kotované, ale chystají se na to.
Přes pokračující válku na Ukrajině a konflikt s Íránem americké akciové trhy frčí. Technologické akcie v rámci indexu S&P 500 v dubnu a květnu vystoupaly o neuvěřitelných 36 % a více než kompenzovaly souběžný pokles cen energetických společností. Celkem je tedy index za tyto dva měsíce nahoře o 16 %, přestože první červnový týden přinesl mírnou korekci. Ale to, co trhy vyneslo takto nahoru je stejně pozoruhodné jako samotná stratosférická výška, do které nastoupaly. Za drtivou většinou tohoto růstu stojí pouhá desítka firem a jedno téma - AI.
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