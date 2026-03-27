Akcie zbrojařské skupiny Czechoslovak Group (CSG) se v pátek na burze v Amsterdamu poprvé obchodovaly za cenu nižší, než byla ta upisovací, tedy 25 eur (614 korun) za akcii, vyplývá z burzovních statistik. CSG v pátek též přišla o postavení nejhodnotnější tuzemské burzovně obchodované firmy z hlediska tržní kapitalizace, kterou je opět ČEZ, upozornili analytici. Akcie CSG se od začátku obchodování před dvěma měsíci propadly téměř o čtvrtinu.
„V úterý CSG vykazovala uzavírací tržní kapitalizaci na pražské burze, kde se s jejími akciemi obchoduje též, 645 miliard korun. Nyní už tato kapitalizace činí 615 miliard korun. Akcie ČEZ měly ve čtvrtek uzavírací tržní kapitalizaci zhruba 627 miliard korun, dnes (pátek) to je téměř 635 miliard korun,“ uvedl analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda. CSG předběhla ČEZ před více než dvěma měsíci po úspěšném vstupu na burzu. Od té doby však ztratila zhruba 200 miliard korun tržní hodnoty.
Akcie CSG se dostaly poprvé pod upisovací cenu na burze v Amsterdamu poté, co společnost zveřejnila sice silné výsledky, ale možná slabší výhled, než investoři očekávali, řekl ČTK analytik XTB Tomáš Cverna. Dalším důvodem dřívějších propadů akcií je podle něj kauza kolem takzvané put opce významného minoritního akcionáře, jejíž uplatnění zatíží firmu kvůli nutnosti vypořádání.
Většinový vlastník CSG a šéf skupiny Michal Strnad zaznamenal podle Kovandy kvůli poklesu cen akcií firmy propad svého jmění z 37,7 miliardy dolarů ze dne 26. ledna 2026 na čtvrtečních 28,9 miliardy dolarů. Za dva měsíce tedy zchudl o 155 miliard korun.
Úspěch CSG je pro české miliardáře budíček. Kapitálový trh je může vystřelit do úplně jiných dimenzí, tvrdí CEO Wood & Company
Výsledky CSG za rok 2025 podle Kovandy úplně nepřesvědčily, zejména v oblasti malorážového střeliva. Navíc výhled pro letošek zůstal při starém, což investoři rovněž vzali s rozpaky. Akciím CSG pochopitelně nesvědčí ani obecně nepříznivý sentiment na světových burzách, způsobený válkou v Perském zálivu. „Proti tomuto nepříznivému vývoji jsou odolnější například energetické společnosti, mezi něž se řadí i ČEZ, z nichž některé dokonce zaznamenávají razantní růst ceny svých akcií kvůli vzestupu cen energetických surovin v čele s ropou,“ podotkl.
CSG prodejem akcií získala 3,8 miliardy eur (92,2 miliardy korun), což představuje 15,2 procenta jejího základního kapitálu. Podle analytiků to byl největší úpis akcií zbrojařské firmy vůbec. Ocenění skupiny na základě konečné nabídkové hodnoty akcií dosáhlo 25 miliard eur (607 miliard korun). Čisté výnosy z prodeje nových akcií hodlá společnost využít pro svůj rozvoj.
