Už pojednadvacáté jsme my, Hospodářské noviny, vyhlásily výsledky ocenění TOP ženy Česka. Po celý uplynulý rok jsme v redakci a spolu s externími porotci sledovali počiny a úspěchy žen nejen v byznysu, ale také ve veřejné sféře, vědě, sportu či kultuře. V úvahu bereme jak finanční výsledky firem, vliv žen na chod svých společností či institucí, tak i jejich aktivity a přínos pro všeobecnou společnost. To vše s důrazem na úspěchy dosažené v roce 2025.
Za loňský rok jsme posoudili přes 350 žen. A rozhodli jsme se oproti předchozím ročníkům rozšířit počet oceněných dam a poprvé jsme se dostali k číslu 100. A vybrali bychom jich klidně i víc, protože Česko má spoustu úspěšných a inspirativních žen.
Slavnostní galavečer proběhl ve čtvrtek v pražském hotelu Fairmont a pojďme si projít výsledky (tady je mimochodem odkaz na kompletní výsledky)
Kategorii Podnikatelka vyhrála Alexandra Kala: Její skupina Profimed, která vyrostla na dentální hygieně, loni vygenerovala tržby přes 600 milionů korun a dál roste. Ale hlavně se Kala pustila do dalšího velkého projektu – chce dostat Česko mezi světové technologické lídry. Snaží se o lepší spolupráci vědy a byznysu, kvůli tomu založila ojedinělý fond Spinoffy, který má pomoci vědcům projít „údolím smrti“.
Na druhé pozici se umístila Lucie Šejdová, zakladatelka Snuggs, jejíž příběh si můžete přečíst ZDE. Na třetím místě Martina Šmídlová, spolumajitelka a předsedkyně představenstva dopravně-logistické firmy Šmídl Holding. Má za sebou taky zajímavý příběh.
Kategorii Manažerka ovládla co-CEO skupiny PPF Kateřina Jirásková. Ta se loni jako první žena stala spolugenerální ředitelkou největší české investiční skupiny PPF, jejíž aktiva loni překonala bilion korun. Vyšší manažerské pozice ještě žena v českém byznyse nedosáhla. Rozhovor s ní najdete ZDE.
Druhé místo patří Aleně Kozákové, HR ředitelce CSG. Jaké to je ve zbrojařské skupině řídit 14 tisíc lidí, si můžete přečíst v tomto rozhovoru. Třetí skončila Pavlína Kalousová z Asahi Europe & International. Také s ní vám přinášíme rozhovor.
Třetí kategorií je Veřejná sféra, kterou vyhrála vědkyně Zuzana Kečkéšová. Loni získala prestižní americkou cenu za originální přístup k výzkumu rakoviny. Zároveň založila po letech bádání firmu, která má její unikátní objev proměnit do podoby léku na zákeřná nádorová onemocnění. Její příběh a cestu za lékem pro miliony lidí si můžete přečíst ZDE.
Na druhém místě se umístila snowboardistka Eva Adamczyková. My jsme si s ní popovídali před závodem v rakouském Montafonu, určitě stojí za přečtení. Mluví o vyhoření, strachu, o smrti rodičů, ale i tom, co vše stálo za tím, že se letos stala jednou z mála olympijských medailistek maminek. Třetí místo patří válečným zpravodajkám České televize z Ukrajiny Iloně Zasidkovyčové a Darje Stomatové. Jaké to je reportovat z míst, kam se ostatní bojí jezdit, najdete ZDE.
Součástí projektu TOP ženy Česka je i síň slávy. Do ní jsou uváděny dámy, které se staly vítězkami či se dlouhodobě umísťovaly na předních příčkách jednotlivých ročníků. Po uvedení do síně slávy již v dalších ročnících ankety nesoutěží.
Nyní byly do síně slávy uvedeny tři ženy: investorka a filantropka Silke Horáková (rozhovor s ní ZDE), dlouholetá členka představenstva ČEZ Michaela Chaloupková a Tereza Maxová, jejíž nadace oslaví 30 let. Rozhovor s ní najdete pod tímto odkazem.
TOP ženy Česka může nominovat i veřejnost. Proto na závěr přikládám formulář, přes který lze pro příští ročník dotyčnou přihlásit.
