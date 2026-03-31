Britský výrobce spotřebního zboží Unilever osamostatní svoji potravinářskou divizi, do které patří značky jako Knorr a Hellmann’s, a sloučí ji s americkým výrobcem koření a dochucovadel McCormick. Transakce, kombinující hotovost a akcie, oceňuje potravinářskou divizi britské firmy přibližně na 44,8 miliardy dolarů (954,3 miliardy korun) a vytvoří globální gigant zaměřený na koření, omáčky a dochucovadla. Oznámily to společnosti v dnešní tiskové zprávě.
Podle dohody zaplatí McCormick firmě Unilever 15,7 miliardy dolarů v hotovosti a svými akciemi za 29,1 miliardy dolarů. Akcionáři Unileveru ve sloučené společnosti, která bude mít název McCormick, budou vlastnit podíl 65 procent. Spojená společnost by měla mít roční tržby zhruba 20 miliard USD. Transakce nezahrnuje potravinářské aktivity Unileveru v Indii, Nepálu a Portugalsku.
Transakce je největší dohodou pro obě společnosti. Má pomoci Unileveru se znovu prosadit jako globální lídr v oblasti kosmetiky, osobní péče a péče o domácnost. Uskuteční se prostřednictvím tzv. Reverse Morris Trust, což je speciální typ fúze, který je navržen tak, aby při sloučení firmy nemusely platit daně.
Transakce je velmi ambiciózním krokem firmy McCormick, která je známá hlavně svými červeno-bílými nádobkami s kořením nebo pálivou omáčkou Cholula. McCormick je mnohem menší společnost, jejíž obrat dosahuje pouze poloviny tržeb potravinářské divize Unileveru, upozornila agentura Bloomberg.
Velké potravinářské společnosti se v posledních letech potýkají s obtížemi, protože méně movití spotřebitelé omezují výdaje nebo volí levnější značky. Popularita léků na hubnutí také znamená, že spotřebitelé jedí méně nebo volí čerstvější potraviny. Dohoda představuje největší krok generálního ředitele Unileveru Fernanda Fernandeze v transformaci firmy od jeho nástupu do funkce v březnu 2025. Loni Unilever dokončil oddělení divize zmrzliny do samostatné společnosti Magnum, která vstoupila na burzu v Amsterdamu.
Kořeny firmy Unilever v potravinářském sektoru sahají do roku 1860, kdy jedna z nizozemských zakládajících rodin začala budovat obchod s máslem. Samotný Unilever vznikl v roce 1929 spojením firem Margarine Unie a Lever Brothers, což byla v té době jedna z největších průmyslových fúzí v Evropě. Loni činily tržby potravinářské divize společnosti zhruba čtvrtinu z celkových 50,5 miliardy eur (1,2 bilionu korun) a velká část z 96 tisíc zaměstnanců po celém světě pracuje právě v této části byznysu.
Unilever působí ve více než 190 zemích světa a je jedním z největších dodavatelů kosmetických výrobků, produktů sloužících k péči o domácnost a potravin. Z kosmetiky, hygieny a čisticích prostředků patří firmě mimo jiné značky Dove, Rexona, Axe nebo Cif. V Česku jí patří také značka Savo.
