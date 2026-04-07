Jihokorejský výrobce elektroniky Samsung Electronics v letošním prvním čtvrtletí podle předběžných výsledků více než zosminásobil provozní zisk na rekordních 57,2 bilionu wonů (přes 800 miliard korun) z 6,7 bilionu wonů před rokem. Firma o tom informovala v tiskové zprávě. Samsung v poslední době těží z růstu cen paměťových čipů souvisejícího s rozvojem umělé inteligence (AI).
Zisk výrazně překonal očekávání analytiků, kteří jej podle průzkumu společnost LSEG odhadovali na 40,6 bilionu wonů. Dosáhl téměř trojnásobku ve srovnání s předchozím rekordem ve výši 20 bilionů wonů, který firma vykázala za loňské čtvrté čtvrtletí.
Samsung je největším výrobcem paměťových čipů na světě. Výzkumná společnost Research TrendForce předpokládá, že ve druhém čtvrtletí se ceny paměťových čipů DRAM v případě jejich přetrvávajícího nedostatku zvýší o více než 50 procent.
Za současným nedostatkem paměťových čipů stojí prudký nárůst poptávky po infrastruktuře pro AI. V prvním čtvrtletí se podle agentury Reuters ceny čipů téměř zdvojnásobily.
