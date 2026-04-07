Společnost RegioJet se loni v prosinci v Polsku dopustila protiprávního jednání, kterým porušila hromadné zájmy cestujících v železniční dopravě. V úterý to uvedl polský drážní úřad (UTK) v souvislosti s případem, kdy český dopravce loni v prosinci nezajistil 23 spojů, ačkoliv byly v jízdním řádu. RegioJetu také v Polsku hrozí pokuta. RegioJet se brání, že práva cestujících neporušil. Mluvčí Lukáš Kubát ČTK řekl, že společnost zváží další kroky.
Nespokojenost v RegioJetu. Home office do práce nepatří, rozkázal Jančura celé firmě
Společnost v prosinci zrušila spoje mezi Varšavou a Krakovem, Varšavou a Gdyní a mezi polským hlavním městem a Poznaní. Polský rozhlas na internetových stránkách píše, že firma nestihla najmout a vyškolit náležitý počet strojvůdců a že problémy byly i s posádkami, které obsluhují cestující. Vázla prý i technická příprava souprav na cestu.
UTK uvedl, že se na něj kvůli nevypravení spojů obraceli cestující, kteří měli problémy kvůli nutnosti zrušit již zakoupené jízdenky. Část stížností se týkala úrovně zákaznické podpory a problémů s vracením peněz za lístky.
Úřad připomíná, že RegioJet rušení spojů vysvětloval organizačními problémy. Podle UTK ovšem „břemeno rizika spojeného s organizací a realizací spojů leží na dopravci, nikoliv na cestujících“. Českému dopravci vzkázal, že „organizační problémy nemohou být ospravedlněním pro nedodržení povinností vůči cestujícím“.
Chci, aby Poláci víc jezdili vlakem. Vzorem jsou nám Češi, dohnat vás chceme dřív než v roce 2040, říká člen polské vlády odpovědný za koleje
Mluvčí RegioJetu ČTK řekl, že společnost zatím rozhodnutí neobdržela. „Jakmile jej obdržíme a podrobně se s jeho obsahem seznámíme, rozhodneme o dalším postupu a o tom, zda budeme požadovat přezkoumání rozhodnutí, či proti němu podáme stížnost,“ uvedl. „Všichni cestující byli o zrušení spojů včas informováni, jízdné jim bylo kompenzováno v plné výši a navíc jsme jim jako omluvu poskytli bonus ve výši 100 zlotých (asi 570 Kč),“ doplnil Kubát.
Rozhodnutí UTK o porušení práv cestujících není pravomocné. Dopravce se může do 14 dnů obrátit na vedení úřadu se žádostí o nové posouzení věci nebo do 30 dnů může kvůli rozhodnutí podat stížnost u správního soudu ve Varšavě.
Šéf UTK kromě toho může v samostatném řízení dopravci, který svým protiprávním jednáním porušil hromadné zájmy cestujících, uložit pokutu ve výši do dvou procent jeho příjmů v uplynulém roce.
