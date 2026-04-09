Průmyslová výroba v Česku třetí měsíc za sebou zpomalila meziroční růst. V únoru se zvýšila o 1,3 procenta po lednovém revidovaném nárůstu o 2,7 procenta. Únorový výsledek podpořil kovozpracující či automobilový průmysl. Proti lednu se průmyslová produkce zvýšila také o 1,3 procenta, hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 1,6 procenta. Informace ve čtvrtek na webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
„Růst průmyslové výroby v únoru pokračoval. Ke kladnému výsledku nejvíce přispěly kovozpracující či automobilový průmysl. Záporným směrem vývoj nejvíce ovlivnila výroba elektřiny a plynu, kde se projevily zejména plánované odstávky v některých elektrárnách,“ uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka. Růst ve výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení podle něj zčásti ovlivnilo srovnání s nízkými čísly z loňska.
Nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 2,5 procenta, z Česka klesly o 0,3 procenta. Meziměsíčně byla hodnota nových průmyslových zakázek nižší o šest procent zejména kvůli vysoké lednové srovnávací základně v automobilovém průmyslu. „Meziroční růst hodnoty nových zakázek v průmyslu nejvíce ovlivnilo odvětví výroby strojů a zařízení, kde přibyly zakázky směřující například do energetiky nebo do stavebnictví,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová. Klesla hodnota zakázek v automobilovém, chemickém, papírenském a textilním průmyslu.
V průmyslu dál ubývalo zaměstnanců. Jejich průměrný evidenční počet se v únoru meziročně snížil o 1,1 procenta. Průměrné mzdy v průmyslu byly meziročně vyšší o 6,6 procenta.
Stavebnictví rostlo
Stavební výroba v Česku se v únoru vrátila k růstu, meziročně stoupla o 4,1 procenta. V lednu zaznamenala meziroční pokles o 1,5 procenta po předchozích 14 měsících růstu v řadě, vyplývá z dat ČSÚ. Za únorovým růstem je pozemní stavitelství, inženýrské stavby zaznamenaly meziroční pokles. Meziměsíčně byla v únoru stavební produkce o 0,8 procenta vyšší.
Produkce v inženýrském stavitelství, kam spadá budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, v únoru meziročně klesla o 5,5 procenta. V pozemním stavitelství, tedy stavbách budov, se zvýšila o 7,8 procenta.
V únoru vydaly úřady 4676 stavebních povolení, meziročně o 6,6 procenta více. Podlahová plocha u výstavby nových budov meziročně vzrostla zhruba o pětinu. „Za únorovým růstem počtu vydaných stavebních povolení stála nová výstavba především bytových budov a tomu odpovídá i pětinový růst podlahové plochy nových budov,“ podotkla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová.
Ve druhém měsíci roku se začalo stavět 3923 bytů, což je meziroční nárůst o 45,9 procenta. Statistici zaznamenali meziročně zhruba o pětinu i více dokončených bytů, bylo jich 3222. Počet zahájených i dokončených bytů rostl podle ČSÚ především v kategorii bytových domů.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se v únoru meziročně zvýšil o dvě procenta, jejich průměrná hrubá měsíční mzda proti loňskému únoru vzrostla o 2,8 procenta.
