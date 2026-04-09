Skupina ČEZ bude spolupracovat na vývoji palivových souborů nové generace pro reaktory dukovanského typu s francouzskou firmou Framatome a dalšími evropskými provozovateli. Společnost ČEZ to uvedla ve čtvrtek v tiskové zprávě. Pokračuje v aktivitách zaměřených na diverzifikaci dodavatelů paliva pro jaderné elektrárny. V Dukovanech zatím slouží ruské palivo TVEL. Vloni elektrárna dostala první palivo od společnosti Westinghouse, další dodávka bude letos.
„Jde o strategickou investici do budoucnosti Dukovan i české energetiky jako celku. Aktivní účast na vývoji paliva nám umožní lépe řídit klíčové dodavatelské řetězce a zajistit palivo pro dlouhodobý bezpečný provoz elektrárny,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva a ředitel divize jaderné energetiky ČEZ k nové dohodě se společností Framatome a dalšími provozovateli.
Návrh i testování zahrnují postupy, na kterých se experti ČEZ, společně s kolegy z Finska, Slovenska a Maďarska aktivně podílejí, od přípravy technických specifikací až po budoucí licenční kroky.
Firma uvedla, že krok navazuje na její dlouhodobou strategii. Už v roce 2024 podepsala se stejnou francouzskou společností memorandum o porozumění o vývoji paliva temelínského typu.
Cílem je podle skupiny ČEZ vytvořit modernizovaný typ paliva pro dlouhodobý a bezpečný provoz dukovanských bloků a zároveň zvýšit efektivitu celého palivového cyklu. „Nový typ paliva vzniká s důrazem na provozní spolehlivost, optimalizaci výkonových parametrů a zlepšení mechanické odolnosti palivových souborů,“ uvedla. Vývoj zahrnuje také modernější koncepci transportních obalů a vícefázový testovací program, který prověří palivo v reálném provozu.
První fáze projektu podle firmy ČEZ obsahuje detailní návrh jaderného paliva a přípravu výrobní dokumentace. Následovat budou materiálové zkoušky, hydraulické testy a výroba zkušebních palivových souborů. Současně probíhá sjednocování technických požadavků mezi zapojenými provozovateli, příprava na testování transportních obalů a analýzy dopadů na budoucí optimalizaci palivového cyklu.
„Vývoj zcela nového typu paliva je časově náročný a obvykle zabere déle než pět let,“ uvedl Zronek na dotaz ČTK.
Jaderné palivo od firmy Westinghouse bude podle Zronka zavezeno do dukovanského bloku po obdržení kladného rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), postupně bude nahrazovat ruské palivo. „V případě Dukovan, kde musíme nová paliva zcela nově vyvinout a získat licenci SÚJB, je stávající kontrakt s TVEL platný do roku 2028,“ uvedl. V případě Temelína už dodávky od TVEL skončily.
Čtyři dukovanské bloky byly uváděné do provozu v letech 1985 až 1987. Firma ČEZ už dřív uvedla, že by je chtěla provozovat nejméně 60 let. Zakázku na stavbu dalších dvou bloků Dukovan získala korejská KHNP. Geologický průzkum pro tyto bloky začal loni v srpnu.
V Dukovanech fungují čtyři jaderné bloky VVER 440, z nichž má každý výkon 512 megawattů (MW). Další dva jaderné bloky, každý o instalovaném výkonu 1125 MW, jsou v jihočeském Temelíně. Tamní reaktory jsou typu VVER 1000.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist