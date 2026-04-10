Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) v pátek na burze v Amsterdamu obnovily prudký pokles a dostaly se na historické minimum blízko 21 eur za kus, vyplývá z burzovních statistik. Oslabují také akcie dalších zbrojařských firem, což analytici dávají do souvislosti se zprávou agentury Bloomberg o možném zklidnění bojů na Ukrajině.
Krátce před 15:00 akcie CSG v Amsterdamu ztrácely 6,7 procenta a pohybovaly se pod 21,90 eura. Před polednem odepisovaly více než deset procent a klesly až na 21,06 eura, kde zatím ještě nebyly. Jsou tak už daleko od historického maxima 35,50 eura, na kterém byly krátce po lednovém vstupu na burzu. Výrazně oslabují také akcie firem Rheinmetall, Leonardo, Hensoldt a BAE Systems, které se rovněž věnují výrobě zbraní. Na pražské burze akcie CSG po 14:30 odepisovaly 7,9 procenta na 535,20 koruny.
Bloomberg v pátek zveřejnil rozhovor s hlavním ukrajinským vyjednávačem Kyrylem Budanovem. Ten mluví o narůstajícím optimismu, pokud jde o ukončení bojů, které na Ukrajině před více než čtyřmi lety zahájila na pokyn prezidenta Vladimira Putina ruská vojska. Budanov naznačil, že dohoda o ukončení bojů může být dříve, než se dosud předpokládalo.
Analytici ze společnosti Vital Knowledge ale vyjádřili určité pochybnosti o bezprostředním průlomu ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou. Uvedli, že Budanov „zřejmě neodhaluje žádný nový vývoj v jednáních, ale jen konstatuje, že Rusko nemůže pokračovat v bojích současným tempem donekonečna,“ píše server Investing.com.
„Propad akcií CSG v tuto chvíli není možné vysvětlit jedním faktorem, ale spíše souhrou několika vrstev, které se na sebe nepříjemně nabalily,“ řekl ČTK analytik Purple Trading Petr Lajsek. Na začátku podle něj stál velmi silný příběh, kdy obranný průmysl byl jedním z nejžhavějších investičních témat posledních let. Akcie CSG vstoupily na burzu v době, kdy investoři byli ochotni platit prémii za růst, geopolitiku i nedostatek kapacit v Evropě.
Jakmile odezněla první vlna euforie, začal fungovat klasický mechanismus vystřízlivění, upozorňuje Lajsek. Krátkodobý kapitál realizoval zisky, likvidita není u nového titulu ideální, každá větší objednávka tak má výraznější dopad na cenu. Když se akcie CSG dostaly pod upisovací cenu, změnila se psychologie trhu, dodal.
Z příběhu růstu se tak podle Lajska stal příběh ztráty důvěry. Investoři začali detailněji rozebírat strukturu a kvalitu zakázek, ale i to, nakolik jsou prezentované objemy skutečně závazné. Současně se objevují otázky kolem transparentnosti některých informací v prospektu, což je přesně ten typ témat, který u nové firmy na burze dokáže rychle podkopat důvěru, upozornil Lajsek.
Společnost Czechoslovak Group si prodejem akcií letos koncem ledna zajistila zhruba 3,8 miliardy eur (92,2 miliardy korun). Podle analytiků to byl největší úpis akcií zbrojařské firmy vůbec. Akcie podniku výrazně klesly už v březnu, kdy se v médiích objevily další informace o narůstajících skandálech ohledně úpisu akcií CSG.
