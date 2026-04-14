Spotřebitelské ceny v březnu stouply meziročně o 1,9 procenta. Meziroční tempo inflace zrychlilo z únorových 1,4 procenta. Zdražily především pohonné hmoty. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ), který v úterý potvrdil svůj předběžný odhad. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,6 procenta.
„Na vývoj spotřebitelských cen měly v březnu nejvýraznější vliv ceny pohonných hmot. Nafta se na čerpacích stanicích prodávala v průměru za 42,00 Kč/l a benzin Natural 95 za 38,10 Kč/l. V případě benzinu Natural 95 to byla nejvyšší hodnota od července 2024 a v případě nafty dokonce od listopadu 2022,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.
Ceny pohonných hmot a maziv meziročně v březnu vzrostly o 13,1 procenta po únorovém poklesu o 8,4 procenta. Zdražily také stravovací služby o čtyři procenta a ubytovací služby o 6,4 procenta. Vyšší ceny se projevily také u některých alkoholických nápojů. Destiláty a likéry koupili zákazníci o 1,6 procenta dráž, pivo bylo dražší o 0,8 procenta, naopak ceny vína klesly o 1,5 procenta. Ceny tabákových výrobků vzrostly o 5,5 procenta.
Jak se připravit pro případ, že skutečně dorazí druhá inflační vlna jako v 70. letech
„Náklady vlastnického bydlení meziročně vzrostly o 5,4 procenta, zejména v důsledku růstu cen nových nemovitostí,“ uvedla Šedivá. Za nájemné bydlení si lidé připlatili o 6,1 procenta víc, o 3,6 procenta se zvedly také ceny za drobné opravy a údržbu bydlení. Vodné zdražilo o 3,9 procenta, stočné o 3,8 procenta a teplo a teplá voda o 1,5 procenta. Podle ČSÚ meziročně klesly ceny elektřiny o 11,8 procenta a zemního plynu o 5,9 procenta.
„Na meziroční snižování celkové cenové hladiny působily v březnu po 18 měsících růstu ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje,“ uvedl úřad. Pokles zaznamenali statistici u cen ovoce, které zlevnilo o 6,9 procenta, zeleninu koupili zákazníci o 2,4 procenta levněji. Třeba brambory byly v březnu levnější o 18,9 procenta. Ceny vajec zpomalily meziroční růst na 5,6 procenta. Klesly také ceny másla o 23,2 procenta, polotučného trvanlivého mléka o 19,2 procenta a vepřového masa o 7,5 procenta.
Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,1 procenta a ceny služeb o 4,7 procenta.
Analytici zrychlení meziroční inflace předpokládali. Zdůvodňovali to skokovým nárůstem cen nafty a benzinu, které zdražují kvůli růstu cen ropy na světových trzích v souvislosti s válečným konfliktem na Blízkém východě.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist