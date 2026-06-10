Meziroční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech v květnu zrychlil na 4,2 procenta z tempa 3,8 procenta v předchozím měsíci. Inflace se tak dostala na nejvyšší úroveň za tři roky. Vyplývá to ze středeční zprávy statistiků amerického ministerstva práce. Inflaci tlačí vzhůru výrazný růst cen energií, který je důsledkem konfliktu na Blízkém východě.
Ceny energetických produktů a služeb se v USA v květnu meziročně zvýšily o 23,5 procenta, ceny samotného benzinu vzrostly o 40,5 procenta. Pohonné hmoty po celém světě v poslední době výrazně zdražily, protože konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, ochromil lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Tím běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy.
Růst inflace představuje politické riziko pro amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho Republikánskou stranu, která se bude v listopadových volbách snažit udržet většinu v Kongresu. K Trumpově vítězství v prezidentských volbách v roce 2024 velkou měrou přispěl jeho slib, že sníží inflaci. Nyní jsou ale mnozí lidé nespokojení s jeho ekonomickou politikou a prezidenta viní z vysokých cen u čerpacích stanic.
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Vzestup inflace v posledních měsících navíc podkopal naděje na to, že americká centrální banka (Fed) v letošním roce podpoří hospodářský růst snížením úrokových sazeb. V současnosti se naopak spekuluje, že Fed by mohl přikročit ke zvýšení úroků.
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