Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7 procenta z červnových 1,5 procenta. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,6 procenta. Svůj předběžný odhad z minulého týdne v úterý potvrdil Český statistický úřad (ČSÚ). Inflaci táhly vzhůru pohonné hmoty, opačně působily potraviny. Máslo bylo nejlevnější za 16 let a mléko od počátku sledování jeho ceny, vyplývá z informací na webu ČSÚ.
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„Červencový meziroční vývoj spotřebitelských cen byl, podobně jako v minulých měsících, významně ovlivněn cenami pohonných hmot a potravin. Ceny pohonných hmot se po dvouměsíčním poklesu vrátily k růstu a oproti minulému měsíci byly vyšší o 3,5 procenta. V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17 procent,“ uvedl ředitel odboru statistiky cen ČSÚ Vladimír Cába. Ceny potravin a nealkoholických nápojů klesly v červenci meziročně o 3,1 procenta a proti červnu o 0,4 procenta.
Ceny zboží v červenci proti loňsku úhrnem klesly o 0,2 procenta, zatímco ceny služeb o 4,7 procenta vzrostly. Spolu s pohonnými hmotami se zvýšily ceny za bydlení, třeba nájemné o 6,1 procenta, vodné i stočné o téměř čtyři procenta. Stravovací služby podražily o čtyři procenta, ubytovací služby o 6,4 procenta. Stouply také ceny destilátů, piva a tabákových výrobků.
Meziroční pokles byl u cen elektřiny o 11,4 procenta a zemního plynu o pět procent. Zlevnilo také víno. „Na meziroční snižování celkové cenové hladiny působily v červenci nadále zejména ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje,“ napsal ČSÚ. Zlevnilo vepřové maso o téměř 17 procent, polotučné trvanlivé mléko i máslo o víc než 40 procent a ceny vajec klesly o 14 procent. Ceny oděvů se snížily o 2,6 procenta a obuvi o 4,7 procenta.
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Ve srovnání s červnem ceny zboží úhrnem klesly o 0,1 procenta, naopak ceny služeb vzrostly o 1,6 procenta. Podražily zájezdy o 23 procent a nájemné téměř o procento. O zhruba desetinu zlevnily brambory, vejce, mléko a máslo. „Průměrná cena másla 117,54 koruny za kilogram byla nejnižší hodnotou od června roku 2010 a průměrná cena polotučného trvanlivého mléka 10,39 koruny za litr byla nejnižší hodnotou v historii sledování této položky,“ uvedl ČSÚ. Klesly také ceny ovoce a vepřového masa, podražily naopak nealkoholické nápoje a drůbeží maso.
Statistici v úterý také zveřejnili údaje o zahraničním obchodu za letošní červen. Vývozní ceny se v tomto měsíci meziročně zvýšily o 1,6 procenta a dovozní stouply o 3,3 procenta. „Tento růst byl zmírněn meziročním posílením kurzu koruny vůči euru a dolaru. O více než 40 procent se zvýšily dovozní ceny elektřiny a koksu a rafinovaných ropných produktů,“ uvedl vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ Vladimír Klimeš.
Meziměsíčně vývozní ceny stouply o 0,3 procenta, naopak dovozní o 0,3 procenta klesly.
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