Do PPF přicházejí portfolio manažeři Michal Semotan a Patrik Hudec, kteří se budou podílet na budování nové investiční společnosti zaměřené na nabídku investičních produktů pro klienty Air Bank a PPF Banky. PPF připravuje vznik investiční společnosti, jejímž cílem bude nabídnout klientům obou bank přístup k vlastním investičním produktům. PPF o tom v úterý informovala ČTK v tiskové zprávě.
Ambicí skupiny je vytvořit silného domácího hráče, který spojí investiční expertizu, digitální distribuci a stabilní kapitálové zázemí skupiny PPF. „Příchod Semotana a Hudce představuje důležitý milník v budování nové investiční platformy skupiny PPF. Oba patří k nejzkušenějším portfolio manažerům na českém trhu a do PPF přinášejí mnohaleté zkušenosti s řízením fondů, tvorbou investičních strategií a správou miliardových portfolií,“ uvedla předsedkyně představenstva PPF Financial Holdings Kateřina Jirásková.
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Semotan a Hudec se budou aktivně podílet na tvorbě investiční strategie i budoucí nabídky produktů. Připravovaná investiční společnost bude po dokončení regulatorních procesů nabízet investiční produkty určené retailovým i kvalifikovaným investorům. Skupina PPF představí další podrobnosti o projektu v následujících měsících.
Semotan působí na českém kapitálovém a investičním trhu více než dvě desetiletí a během kariéry se podílel na správě fondů s majetkem v řádu miliard korun. V roce 1997 zahájil svou profesní kariéru ve společnosti Investkonzult. O rok později nastoupil do J&T Securities, kde působil jako makléř. V letech 2004 až 2011 vedl obchodování pro klienty J&T Banky a od roku 2012 působil v J&T Investiční společnosti, kde byl portfolio manažerem fondu J&T Opportunity a postupně převzal odpovědnost i za fondy J&T Dividend, J&T NextGen a J&T Energy.
Hudec kariéru zahájil během studií ve společnosti PPF Asset Management, kde se postupně vypracoval na pozici seniorního portfolio manažera odpovědného za správu akciových a komoditních investic. Po začlenění pojišťovacích aktivit PPF do skupiny Generali převzal vedení týmu portfolio manažerů Generali fondů v Praze a následně také v Budapešti. Působil rovněž jako regionální ředitel pro akciové investice a zastával řadu řídicích funkcí v orgánech zahraničních investičních společností skupiny Generali. Dlouhodobě se věnuje také vývoji nových investičních produktů a jejich uvádění na trh.
Skupina PPF je soukromý mezinárodní investiční holding s různorodým portfoliem aktiv. Působí ve 25 zemích Evropy, Severní Ameriky a Asie. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, nemovitostí, e-commerce, průmyslu, biotechnologií a dalších odvětví. Vlastní aktiva v hodnotě 42,6 miliardy eur a celosvětově zaměstnává přibližně 37 tisíc lidí.
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