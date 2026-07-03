Po více než pěti letech od tragické havárie vrtulníku na Aljašce, při níž zahynul zakladatel skupiny PPF Petr Kellner, padl v Anchorage verdikt, jenž přináší alespoň částečné zadostiučinění rodině zesnulého miliardáře. Porota u tamního soudu ve čtvrtek rozhodla, že za nehodu a především následnou fatální prodlevu v záchranné operaci nesou odpovědnost společnosti zajišťující heliskiingovou výpravu. O výroku soudu informovala tamní média.
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