Výrobce polovodičů ON Semiconductor Czech Republic vykázal loni tržby z prodeje výrobků a služeb přesahující 9,044 miliardy korun. Meziročně byly vyšší o 2,320 miliardy. Čistý zisk společnosti z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku vzrostl z předloňských zhruba 138,8 milionu korun téměř na 759,2 milionu loni. Vyplývá to z údajů ve výroční zprávě společnosti založené ve sbírce listin.
Společnost je součástí nadnárodního koncernu onsemi, který má v Rožnově pod Radhoštěm svůj hlavní závod v Česku, je tam i vývojové centrum firmy. Další pobočku má v Brně. Americký výrobce polovodičů onsemi plánuje v rožnovském závodě rozšíření výroby za dvě miliardy dolarů, tedy v aktuálním kurzu asi 42 miliard korun. Stát však zatím o miliardové pobídce pro projekt nerozhodl.
Rožnovská firma loni podle jednatele Josefa Švejdy restrukturalizovala své výrobní aktivity. Přehodnotila využitelnost části svého majetku a zaúčtovala opravnou položku k nevyužívaným aktivům. „Náklady související s těmito opatřeními byly v souladu s dokumentací k převodním cenám plně kompenzovány, což se promítlo do vývoje tržeb a současně eliminovalo negativní dopad těchto opatření na hospodářský výsledek společnosti,“ uvedl ve výroční zprávě Švejda.
Čistá aktiva ON Semiconductor Czech Republic přesahovala na konci loňského roku 14,327 miliardy korun. Vlastní kapitál činil přibližně 13,670 miliardy a cizí zdroje 628,7 milionu korun. Ke konci loňského roku zaměstnávala firma 1542 zaměstnanců, meziročně o 196 méně. Pokles byl dán mimo jiné propouštěním. O dalším propouštění zhruba 200 lidí, které souviselo s organizačními změnami v koncernu, informovala rožnovská společnost letos na jaře.
Pro letošní rok firma předpokládala dosažení tržeb na úrovni 8,3 miliardy korun a celkového výsledku hospodaření 220 milionů korun. Očekává provozní výsledek hospodaření 380 milionů korun, loni byl téměř 825,6 milionu korun.
Společnost onsemi byla založena v roce 1999. V Rožnově pod Radhoštěm působí od roku 2003 jako podnik ON Semiconductor Czech Republic, který vznikl fúzí firem Tesla Sezam a Terosil.
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