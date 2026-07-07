Jihokorejský výrobce elektroniky Samsung Electronics ve druhém čtvrtletí podle předběžných údajů meziročně zdevatenáctinásobil provozní zisk na rekordních 89,4 bilionu wonů (1,2 bilionu korun). Pohání ho zájem o umělou inteligenci (AI). Akcie firmy v reakci na zprávu přesto výrazně oslabily, protože investoři mají obavy, nakolik je boom rozmachu čipů pohánějících AI udržitelný.
Zisk ve druhém čtvrtletí převyšuje souhrnný zisk za poslední tři roky. Je to zároveň třetí rekordní fiskální čtvrtletí po sobě. Předběžný výsledek překonal očekávání analytiků podle ukazatele LSEG SmartEstimate, kteří jej odhadovali na 87,3 bilionu wonů.
Neustávající rozšiřování datových center pro AI podnítilo obrovskou poptávku po paměťových čipech a podpořilo růst jejich cen na rekordní úrovně. Největší světový výrobce těchto čipů z toho těží.
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Jeho akcie, které letos prudce rostou, přesto po oznámení předběžných výsledků oslabily o deset procent. Tržní hodnota společnosti se tak snížila o více než 100 miliard dolarů (2,1 bilionu korun). Zhruba o deset procent oslabily také akcie konkurenční firmy SK Hynix.
„Velmi příznivé hospodářské výsledky společnosti Samsung se všeobecně očekávaly a trh je do značné míry už zohlednil v ceně akcií, které před jejich zveřejněním posílily,“ uvedl Albert Yong, řídící partner společnosti Petra Capital Management, která akcie Samsungu vlastní. „Investoři nadále vyjadřují obavy ohledně udržitelnosti rozmachu umělé inteligence a rizika, že velké americké technologické firmy zpomalí výdaje na infrastrukturu pro tuto technologii,“ dodal.
Samsung odhaduje, že tržby ve druhém čtvrtletí vzrostly o 129 procent na 171 bilionů wonů. Konečné výsledky firma zveřejní na konci měsíce.
Jihokorejská vláda představila 29. června rozsáhlý plán spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Ten je rozložen do deseti let a jeho celková hodnota činí 1,8 biliardy wonů (přes 24 bilionů korun). Je zaměřen na výstavbu pokročilých závodů na výrobu polovodičů a datových center pro umělou inteligenci. Počítá s částkou 800 bilionů wonů (11 bilionů korun) na výstavbu čtyř nových závodů společností Samsung Electronics a jejího domácího konkurenta SK Hynix v relativně málo rozvinuté jihozápadní části Koreje.
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