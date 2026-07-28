Čína zahájila sériovou výrobu domácích imerzních litografických strojů využívajících hluboké ultrafialové záření (DUV), které představují klíčovou technologii pro výrobu pokročilých polovodičů. Napsal to server The Information. O jakou čínskou firmu jde, ale neuvedl. Analytici tento vývoj označují za významný milník, zároveň ale mírní očekávání a uvádějí, že dominantní postavení nizozemské společnosti ASML v tomto odvětví zatím ohroženo není, informoval americký server CNBC.
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Agentura Reuters uvedla, že jde o významný krok v úsilí Pekingu snížit závislost na zahraničních technologiích. Výrobu litografických strojů DUV podle Reuters vede málo známá čínská státní společnost Shanghai Aishengna Electronic Technology Group, která začlenila týmy z předních čínských start-upů zaměřených na vývoj litografických technologií. Zdroj si kvůli citlivosti tématu nepřál být jmenován.
Vývoj představuje úspěch celostátní iniciativy Pekingu zaměřené na dosažení soběstačnosti u polovodičů, která patří mezi hlavní priority čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. V krátkodobém horizontu však nepředstavuje významnou obchodní hrozbu pro nizozemského dodavatele ASML. Akcie tohoto podniku v úterý na burze v Amsterodamu přesto klesají. Litografie DUV (Deep Ultraviolet) je jednou z klíčových technologií při výrobě polovodičů. Tomuto segmentu dlouhodobě dominuje právě ASML.
Pět strojů už letos
Server The Information, který se zaměřuje na technologický sektor, v pondělí napsal, že blíže neidentifikovaná státem podporovaná společnost se sídlem v Šanghaji už zahájila výrobu a letos plánuje vyrobit přibližně pět strojů. Příští rok by jejich produkce měla vzrůst zhruba na 20 kusů. Reuters nyní zveřejnil identitu této společnosti.
Litografický stroj vyvinutý společností Aishengna bude podle zdroje vyžadovat ještě další testování a zatím má daleko k výkonu konkurenčních modelů nizozemské společnosti ASML. Jeho úspěšné nasazení by ale čínským výrobcům čipů poskytlo alternativní zdroj vybavení pro případ, že západní vlády ještě více zpřísní omezení vývozu nebo servisní podporu zahraničních litografických zařízení.
Podle serveru The Information, který se odvolává na dva zdroje obeznámené se situací, mají být čínské litografické stroje DUV ještě letos dodány předním domácím výrobcům polovodičů, včetně Semiconductor Manufacturing International (SMIC), Hua Hong Semiconductor a výrobce paměťových čipů ChangXin Memory Technologies (CXMT).
Imerzní litografické stroje DUV využívají vrstvu vody mezi projekční čočkou a křemíkovým waferem, tedy tenkou křemíkovou destičkou. To umožňuje vytvářet jemnější struktury integrovaných obvodů než u běžných suchých litografických systémů. Zmíněné stroje se používají k výrobě široké škály čipů a pomocí techniky vícenásobného vzorování (multiple patterning), při níž je stejná vrstva exponována opakovaně, se dají využít i k výrobě pokročilejších polovodičů.
Společnost ASML na žádost o komentář bezprostředně nereagovala. Nevyjádřily se ani firmy SMIC, Hua Hong a CXMT.
Akcie ASML klesají
Po pondělní zprávě serveru The Information, která vedla k osmiprocentnímu poklesu akcií ASML, akcie tohoto podniku v poklesu pokračují. V úterý po poledni se na burze v Amsterdamu prodávaly zhruba za 1394 eur a proti pondělí ztrácely dalších 2,5 procenta. Pokles byl srovnatelný s vývojem ostatních evropských akcií z polovodičového sektoru, ale výraznější než výkonnost širšího panevropského indexu STOXX Europe 600.
Společnost Aishengna byla založena v srpnu 2023 se základním kapitálem sedm miliard jüanů (přibližně 22 miliard korun). Podle firemních záznamů má pouze dva státní akcionáře – Shanghai Electric Holding a dceřinou společnost Shanghai International Trust.
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O firmě je známo jen velmi málo. Nemá vlastní internetové stránky a nezveřejnila ani žádné informace o své činnosti. Podle zdroje začlenila týmy ze start-upu Yuliangsheng, který loni zahájil testování prototypu litografického stroje DUV, a také ze společnosti Shanghai Micro Electronics Equipment (SMEE).
Firmy SMEE a Yuliangsheng, která je propojena s výrobcem polovodičového vybavení SiCarrier podporovaným společností Huawei, hrají významnou roli v úsilí Číny dosáhnout soběstačnosti v polovodičovém průmyslu. Firemní a personální záznamy ukazují, že podniky Aishengna a Yuliangsheng sdílejí stejnou adresu v Šanghaji. Společnosti Aishengna, její akcionáři, SMEE ani Yuliangsheng na žádosti o komentář nereagovali.
Americký zákaz
Spojené státy zakázaly Číně nakupovat nejpokročilejší litografické systémy EUV (Extreme Ultraviolet) od společnosti ASML. Vývozní omezení v Nizozemsku zároveň Číně zkomplikovala přístup i k některým pokročilým strojům DUV.
Přestože Peking usiluje o technologickou soběstačnost, Čína zůstává pro ASML klíčovým trhem. V první polovině letošního roku představovala přibližně 16 procent čistých tržeb nizozemské společnosti. Ačkoli čínští výrobci čipů nemohou nakupovat nejpokročilejší systémy EUV, nadále ve velkém pořizují méně pokročilé stroje DUV.
Agentura Reuters loni v prosinci s odvoláním na své zdroje informovala, že Čína úspěšně vyvinula prototyp systému EUV, který je klíčový pro výrobu nejpokročilejších čipů na světě. Do zahájení sériové výroby však podle tehdejších informací zbývají ještě roky.
Navzdory reakci trhu analytici soudí, že tato zpráva pravděpodobně ve střednědobém horizontu hospodářské výsledky společnosti ASML neovlivní.
„Vyrobit několik imerzních litografických strojů DUV není totéž jako vyrábět zařízení vhodná pro velkoobjemovou výrobu, kde jsou rozhodující výtěžnost výroby, přesnost zarovnání vrstev, propustnost a spolehlivost během tisíců výrobních cyklů waferů,“ uvedli ve své zprávě analytici americké banky JPMorgan Chase & Co.
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