S akciemi české zbrojovky Colt CZ se ve středu začalo obchodovat na trhu Euronext v Amsterodamu. Rozšiřují se tak možnosti jejich nákupu pro více investorů. S akciemi se už od roku 2020 obchoduje na pražské burze cenných papírů. V Amsterodamu se od konce ledna obchoduje i s akciemi jiné české zbrojovky Czechoslovak Group (CSG), která tam na rozdíl od Coltu prodala své akcie v primární veřejné nabídce.
Colt dokáže využívat kapitálový trh, připomíná spíše firmu z Wall Street
Krátce po zahájení obchodování v Amsterodamu akcie Colt CZ vykazovaly proti otevírací ceně minimální změnu a prodávaly se za 41,40 eura za kus. Na pražské burze akcie po zahájení vykazovaly růst o 0,2 procenta na 1008 korun, ukazují burzovní statistiky.
„Dokončení duálního listingu na burze Euronext Amsterdam představuje významný milník v dalším rozvoji skupiny jako veřejně obchodované společnosti," uvedl v pondělí generální ředitel skupiny Colt CZ Radek Musil. Obchodování s akciemi na Burze cenných papírů Praha (BCPP) podle Musila zůstává strategicky důležité.
Podání žádosti k duálnímu listingu na trhu v Amsterodamu schválila valná hromada firmy v minulém týdnu. Akcie se v Amsterdamu obchodují pod označením COLT. Mezinárodní identifikační číslo cenných papírů (ISIN) společnosti zůstává CZ0009008942, uvedla společnost.
Valná hromada v minulém týdnu zároveň podle výsledků jednání zveřejněných na webu pověřila představenstvo firmy, aby do jednoho roku zvýšilo základní kapitál až o téměř 940 tisíc korun. V této souvislosti má být investičním bankám nabídnuto téměř 9,4 milionu akcií za 600 až 1500 korun za kus. Podle údajů v obchodním rejstříku nyní základní kapitál Colt CZ Group SE činí více než 6,26 milionu Kč.
