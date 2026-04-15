Společnost Barrandov televizní studio (BTS), která provozuje Televizi Barrandov, zamíří v tomto týdnu do konkurzu. Nepodařilo se jí uskutečnit reorganizaci, kterou jí soud povolil v létě 2024. Důvodem je propad reklamního trhu i růst cen energií. ČTK to řekl vlastník televize Jan Čermák. BTS měla před zahájením reorganizace dluhy v objemu zhruba jedné miliardy korun, které měly být řešeny právě reorganizací.
Skupina S-24, která se podílela na financování televize, uvedla, že program TV Barrandov by měl zůstat zachován alespoň na jednom celoplošném kanálu. S-24 již dříve získala licenci pro celoplošné vysílání hlavního kanálu v samostatném licenčním řízení. Televize Barrandov podle skupiny jako projekt nekončí, mění se ale její provozní a servisní zajištění.
V pohledávkách vidíte, co se na ekonomiku valí. A co vidím dnes, je velký špatný, říká vládce TV Barrandov Čermák
Podle Čermáka kanál bude fungovat ve zkušebním režimu, který následně ekonomicky vyhodnotí. „Udělali jsme pro záchranu televize maximum a mne samotného ten pokus stál desítky milionů korun. Výsledek mne mrzí kvůli zaměstnancům, kteří se opravdu snažili, i kvůli divákům,“ uvedl Čermák.
O tom, že cesta reorganizace není ekonomicky reálná, rozhodl podle něj letošní propad reklamního trhu, kdy při stejném podílu na sledovanosti přitékala třetina peněz, dále růst cen energií a pohledávky ve výši 30 milionů korun uplatněné finančním úřadem za vratky DPH z doby před prohlášením insolvence.
„Přestože jsme loni vyrovnali hospodaření, teď už není cesta, jak celou televizi udržet v chodu a dotáhnout reorganizaci. Konkurz je tedy nyní jediné možné řešení,“ dodal Čermák.
Čermák televizi získal před dvěma roky od Jaromíra Soukupa. Z původního Soukupova impéria nicméně zanikne pouze Barrandov televizní studio. Vydavatelství Empresa Media, které vydává například Týden, Sedmičku nebo Instinkt, se ukázalo jako životaschopné a zůstane v provozu i nadále.
Projekt se zčásti financoval i z dluhopisů vydaných společností S-24 holding, přičemž skupina uvedla, že své závazky vůči investorům nadále plní.
Dohromady měly tři programy televize Barrandov v březnu průměrnou sledovanost 1,94 procenta diváků starších 15 let.
