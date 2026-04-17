Česká pošta za loňský rok vykázala podle ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) bez majetkových operací ztrátu přes jednu miliardu korun. Předloni to bylo 1,25 miliardy korun. Balíkové služby vykázaly ztrátu 2,5 miliardy korun. Metnar to řekl na páteční tiskové konferenci. Po neúspěšném výběrovém řízení našlo podle něj vedení ministerstva jako kandidáta na generálního ředitele krizového manažera Richarda Hodula. Jeho jmenování musí schválit výbor pro personální nominace, na poštu by mohl nastoupit příští týden. Nahradí Miroslava Štěpána, kterého ministr na začátku roku odvolal.
Hodul v minulosti řídil obchodní řetězec Sportisimo a přes 20 let působil ve společnosti Tchibo, ze které odcházel z pozice ředitele pro střední a východní Evropu. Podle Hodula pošta není v dobrém stavu a má před sebou komplexní transformaci, která z ní má udělat konkurenceschopný podnik. Konkrétní kroky chce představit až po svém nástupu do společnosti.
Pro letošní rok pošta plánovala ztrátu přes dvě miliardy korun a hromadné propouštění, podle Metnara nová dozorčí rada schválila kroky k ozdravení podniku. Chce přitom počet zaměstnanců zachovat, stejně jako síť 2900 poboček. Státní podnik současně připravuje nový tříletý plán pro banky a hledá další zdroje financování, které zajistí stabilitu provozu i pokračování transformačních kroků.
Zastavený je i prodej Balíkovny, která bude dál fungovat jako samostatná divize České pošty. V březnu se změnilo vedení Balíkovny a nový management zavedl krizové řízení se zaměřením na okamžité zvýšení kvality doručování, nastavení ekonomického řízení a vytvoření podmínek pro technologický rozvoj. Díky tomu byl podle Metnara zastaven negativní trend poklesu kvality doručení a aktuálně dochází k jejímu postupnému zlepšování. Od 1. dubna se zároveň spojilo balíkové a listovní doručování do jednoho celku, což umožňuje jednotné řízení celé doručovací sítě a přináší další úspory.
V rámci zjednodušení řízení se počet divizí pošty letos snížil z 11 na čtyři, včetně Balíkovny. Dalšími jsou Divize pobočková sítě, Divize korporátní služby a Divize finance a ICT. „Cílem změn je přechod na efektivnější organizační strukturu, zvýšení odpovědnosti a kompetencí jednotlivých celků a zrychlení rozhodovacích procesů. Reorganizace zároveň přináší úsporu nákladů, a to i díky zrušení přibližně stovky manažerských a administrativních pozic. Roční úspora v osobních nákladech se odhaduje na zhruba 75 milionů korun,“ uvedl Metnar.
Česká pošta se podle Metnara dostala do problémů mimo jiné kvůli loňské novele poštovního zákona, která zvýšila maximální úhradu nákladů na základní služby z 1,5 na dvě miliardy korun. Zvýšení platby ale podléhá nové evropské notifikaci, která podle náměstka ministra Lukáše Klučky může trvat dva roky. To by znamenalo, že by se pošta dostala do platební neschopnosti. Ministerstvo proto hledá s ČTÚ a ÚOHS cestu, jak poště hradit alespoň původní 1,5 miliardy korun ročně, které již dříve Evropská komise schválila.
Cestou k vylepšení hospodaření podniku není podle Klučky rozprodej majetku, proto pošta zastavila prodej hlavní budovy v Jindřišské ulici a bude usilovat o její efektivní využití.
Oddělení a případný prodej Balíkovny jako poskytovatele komerčních balíkových a logistických služeb bylo součástí plánu transformace České pošty, kterou schválila předchozí vláda Petra Fialy (ODS). Ta měla do letošního roku ozdravit její hospodaření.
Stávající ministr vnitra obměnil většinu dozorčí rady České pošty a odvolal Štěpána, který měl transformaci na starosti. Na jeho nástupce vypsal tendr, ve kterém ale nikdo neuspěl.
Podle prosincového sdělení Česká pošta za loňský rok očekává ztrátu pod 400 miliony korun, což je o 850 milionů lepší výsledek než předloni, kdy vykázala propad 1,25 miliardy korun. V případě úspěšného prodeje menších nemovitostí měl být hospodářský výsledek firmy až téměř vyrovnaný.
