Zájem o výrobky sokolovské firmy Lasting, jejíž prádlo si oblékli astronauti na nedávné misi Artemis II kolem Měsíce, v posledních dnech výrazně vzrostl. Firma s ročním obratem okolo 100 milionů korun má ale problém sehnat pracovníky. Podle spolumajitele společnosti Martina Waltera v regionu chybí textilní školy a zájem o práci v pletárně nebo šicí dílně je malý, řekl ČTK.
Sokolovská firma vyprodukuje zhruba 100.000 kusů oblečení ročně. Hlavní materiálem je merino vlna z vlákna o průměru 16 mikrometrů, tedy 0,016 milimetru, která je kombinována se syntetickými vlákny v různém poměru.
Společnost zaměstnává 55 lidí, problém má hlavně při shánění šiček. „U nás pracují jen na ranních směnách, jelikož se jedná většinou o ženy s rodinami a ty by odpolední obtížně kombinovaly s osobním životem, a přesto je jich nedostatek,“ řekl Walter.
Kromě prádla vyrábí Lasting i ponožky, pletárna ve firmě pracuje nepřetržitě. „Tam těch pracovníků ale není potřeba tolik, objem výrobků je omezený rychlostí pletacího stroje. A celý proces je snazší a rychlejší. Jeden stroj většinou za osm hodin udělá 120 párů a máme jich na dílně 36,“ uvedl Walter. V provozu bývají většinou dvě třetiny ze strojů, které dělají kromě ponožek i úplety.
„Od konkurence sem pracovníci nechodí, ono ani není moc odkud. Touto specifickou výrobou se zabývají spíš menší zastrčené firmy. Takže se snažíme si zaměstnance vychovat a udržet, když už má někdo nový chuť pracovat a chodí pravidelně na směny. Tož už dnes bohužel vůbec není pravidlem,“ řekl Walter.
Firmu Lasting založili rodiče Martina Waltera v roce 1991, oba se dodnes na jejím chodu aktivně podílejí. Prvních téměř deset let byly hlavním produktem ponožky na denní nošení. Zhruba od roku 2003 šije a plete Lasting i z merino vlny. Loni měl obrat okolo 130 milionů korun.
Podle výročních zpráv vykazovalo hospodaření společnosti v letech 2021 až 2024 kolísavý vývoj. Obrat nejprve rostl z přibližně 92 milionů korun v roce 2021 na 105 milionů Kč o rok později. Následně výrazně klesl na 86 milionů Kč a v roce 2024 zůstal zhruba na stejné úrovni. Podle Waltera byla částečně na vině koronavirová pandemie, s níž se snížila poptávka a firma ještě obtížněji stabilizovala zaměstnance.
Zhruba 95 procent produktů prodá Lasting v sítích nezávislých prodejen se sportovním nebo speciálním zbožím, část z toho jsou větší objednávky, například pro policii nebo armádu. Pět procent produktů prodá Lasting na vlastním e-shopu nebo v podnikové prodejně v Sokolově. Firma dodává produkty do více než 50 zemí.
