Moneta Money Bank vyplatí akcionářům dividendu 11,50 koruny na akcii před zdaněním, tedy 5,9 miliardy korun. Je to 90 procent konsolidovaného čistého zisku banky za loňský rok. Schválila to v úterý valná hromada banky. ČTK to řekla mluvčí banky Tereza Ryšanová. Loni byla dividenda v součtu jarní a podzimní mimořádné výplaty vyšší.
Loni na jaře akcionáři Monety schválili vyplacení hrubé dividendy deset korun na akcii a potom na podzim ještě mimořádnou hrubou dividendu čtyři koruny na akcii. Ta byla vyplacená z nerozděleného zisku banky z minulých let.
Právo na dividendu budou mít akcionáři Monety, kteří budou zapsaní v Centrálním depozitáři cenných papírů k 27. dubnu 2026. Dividendu banka vyplatí bezhotovostně v pátek 15. května.
Valná hromada dále schválila řádnou individuální a konsolidovanou účetní závěrku banky za loňský rok. Akcionáři rovněž přijali změnu politiky odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit a odsouhlasili zprávu o odměňování členů představenstva a dozorčí rady za rok 2025. Úterní valné hromady se zúčastnili akcionáři držící 73,14 procenta akcií oprávněných hlasovat.
Akcie Monety na pražské burze po 12:15 rostly o 0,4 procenta na 199,20 korun.
Čistý zisk Monety Money Bank za loňský rok meziročně stoupl o 11,9 procenta na 6,5 miliardy korun. Moneta Money Bank je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze. Největším akcionářem Monety je finanční skupina PPF. Ta dříve usilovala o spojení Monety se svou skupinou Air Bank, plán ale padl.
