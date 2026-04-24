Čistý zisk Moneta Money Bank letos v prvním čtvrtletí stoupl meziročně o osm procent na 1,6 miliardy korun. Banka to v pátek oznámila v tiskové zprávě. Podle ní je tento výsledek v souladu s očekáváním skupiny Moneta. Přispěl k němu především růst provozních výnosů o 4,8 procenta na 3,5 miliardy korun, uvedla. Pro celý letošní rok skupina Moneta nadále cílí na dosažení čistého zisku minimálně 6,6 miliardy korun.
Čistý výnos z úroků vzrostl v prvním čtvrtletí meziročně o 7,7 procenta na 2,5 miliardy korun díky úrokovým výnosům, které se zvýšily o 2,2 procenta na pět miliard korun, a to zejména díky pokračujícímu růstu nově poskytnutých úvěrů. K výsledkům přispěl podle banky také pokles nákladů na financování klientských vkladů z 2,11 procenta v prvním čtvrtletí loňského roku na současných 1,99 procenta. Úrokové náklady tak klesly o 2,9 procenta na 2,5 miliardy korun.
Čistý výnos z poplatků a provizí stoupl o 1,8 procenta na 863 milionů korun. „K tomu přispěl především růst provizí z distribuce produktů třetích stran i vyšší transakční poplatky. Retailoví klienti nadále vyhledávají výnosnější možnosti zhodnocení finančních prostředků, díky čemuž trvá zájem o investiční produkty,“ uvedla banka.
Provozní náklady se v prvním čtvrtletí meziročně zvýšily o jedno procento na 1,5 miliardy korun. Náklady na zaměstnance stouply o 8,5 procenta na 661 milionů korun vlivem růstu průměrné mzdy a vyšších výkonnostních odměn u obchodních pozic a managementu. Tento nárůst byl podle banky vykompenzován nižšími správními náklady a i nižšími náklady na odpisy majetku.
Bilanční suma skupiny Monety se meziročně zvýšila o 3,9 procenta na 520 miliard korun. K tomu podle banky přispěl jak pokračující růst klientských vkladů, tak i úvěrového portfolia.
Úvěrové portfolio se meziročně zvýšilo o 6,8 procenta na 297 miliard korun, především díky růstu v komerčním segmentu, kde stouplo o 16,3 procenta na 109 miliard. „Retailové úvěrové portfolio zaznamenalo meziroční růst o 1,9 procenta na 188 miliard korun. Portfolio spotřebitelských úvěrů se zvýšilo o 8,3 procenta na 41,8 miliardy korun, a to především díky nárůstu nových objemů o 22,6 procenta. Portfolio hypotečních úvěrů dosáhlo 133 miliard korun,“ uvedla banka.
Vklady klientů meziročně vzrostly o čtyři procenta na 450 miliard korun. Vklady retailových klientů se zvýšily o 3,2 procenta na 341 miliard korun a vklady komerčních klientů stouply o 6,5 procenta na 109 miliard korun.
Moneta Money Bank je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze. Největším akcionářem Monety je finanční skupina PPF. Ta dříve usilovala o spojení Monety se svou skupinou Air Bank, plán ale padl. Počet klientů ke konci letošního března dosáhl 1,6 milionu a podle banky zůstává meziročně stabilní.
