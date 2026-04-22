Vedení energetické skupiny ČEZ navrhlo vyplacení dividendy 42 korun za jednu akcii. Odpovídá to 80 procentům z loňského očištěného čistého zisku. V případě schválení návrhu by tak podnik akcionářům vyplatil 23 miliard korun. ČTK o tom ve středu informoval mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. O konečné výši dividendy bude 1. června rozhodovat valná hromada podniku. Akcionáři, z nichž největší je stát, mohou podat vlastní návrh.
Loni ČEZ po schválení návrhu představenstva vyplatil rekordní dividendu 47 korun za akcii, celkově šlo o 25,2 miliardy korun. Stát z toho dostal 17,6 miliardy korun. Dividenda byla na horní hranici současného výplatního poměru dividendy ČEZ.
Aktuálně navržená dividenda vychází z loňského očištěného čistého zisku, který činil 28,1 miliardy korun. Meziročně šlo zhruba o tři miliardy korun méně.
Představenstvo tak v návrhu zůstalo v rámci platné dividendové politiky podniku. Počítá s výplatním poměrem 60 až 80 procent z očištěného čistého zisku.
Dividendu začal ČEZ vyplácet od roku 2000 po dokončení jaderné elektrárny Temelín. Dosud svým akcionářům vyplatil 499,5 miliardy korun, tedy skoro půl bilionu korun. Stát z toho měl 349,7 miliardy korun. Dosud nejvyšší dividendu 145 korun za akcii společnost vyplácela v roce 2023. Důvodem byl vysoký očištěný čistý zisk, který ČEZ zaznamenal během energetické krize roku 2022. Podnik tehdy na návrh státu vyplácel plný zisk 78 miliard korun.
ČEZ v loňském roce vydělal 27,4 miliardy korun. Čistý zisk společnosti tak meziročně klesl o 1,7 miliardy korun, tedy 5,8 procenta. Hlavní příčinou poklesu byly vyšší odpisy. Mírně klesly rovněž zisk před zdaněním a odpisy (EBITDA), provozní výnosy a také zisk očištěný o mimořádné vlivy, který je rozhodující pro dividendu.
Skupina ČEZ patří k největším energetickým podnikům v Česku. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.
