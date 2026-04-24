Expanze čínských automobilek do Evropy není tak rychlá, jak to vypadalo ještě před pár lety. Podle některých zpráv se mohlo zdát, že čínští hráči brzy porazí evropské konkurenty na jejich domácím hřišti. To se zatím neděje. Číňané si nicméně berou čím dál větší podíl i na evropském automobilovém trhu.
Mají za sebou rekordní měsíc, v březnu prodali v Evropě dohromady bezmála 150 tisíc vozů, což představuje zhruba desetinu všech prodejů. Začínají se tím pomalu přibližovat podílu korejských značek. Tím to nekončí, čínské firmy dávají miliardy eur do marketingu a na zaoceánských lodích posílají do Evropy mnohem více aut než kdy dříve.
Co se dočtete dál
- Jak dravá expanze vlastně je.
- Proč nyní na zaoceánských lodí míří do světa nejvíce aut v historii.
- Jak jsou na tom čínské značky v Česku a proč se jim tu zatím tolik nedaří.
