Zástupci energetické skupiny ČEZ uzavřeli smlouvu o provedení přípravných prací s britskou společností Rolls-Royce SMR na vývoj malých modulárních reaktorů. Dohoda má nastavit investorský model a financování projektů. První modulární reaktor v Česku by měl vzniknout v Temelíně, v budoucnu by ale spolupráce mohla vést i k vývoji dalších projektů. Podepsání dohod se uskutečnilo na ministerstvu průmyslu a obchodu. ČEZ v Rolls-Royce SMR od loňského roku drží zhruba pětinový podíl.
Rolls-Royce SMR minulý týden podepsala dohodu s britskou vládní organizací Great British Energy - Nuclear dohodu o tom, že postaví první malé modulární reaktory v Evropě. Smlouva umožňuje okamžité zahájení prací na dodávce tří reaktorů. Společnost je postaví v lokalitě Wylfa na ostrově Anglesey v severním Walesu.
ČEZ plánuje do roku 2050 postavit modulární reaktory o souhrnném výkonu tři gigawatty. Stávající elektrárny v Dukovanech a Temelíně mají každá výkon asi dva gigawatty.
