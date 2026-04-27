Českému výrobci bezpilotních letounů Primoco UAV loni druhým rokem po sobě klesly tržby i zisk. Tržby se meziročně snížily o 12,4 procenta na 389,3 milionu korun. Čistý zisk téměř 104,2 milionu korun byl proti roku 2024 nižší o 14,7 procenta. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné na webu společnosti. V tiskové zprávě, kterou v pondělí poskytla ČTK, firma poukázala na nárůst objednávek, poprvé loni získala nové kontrakty za víc než miliardu korun.
Provozní zisk společnosti se snížil jen mírně na loňských 145,6 milionu korun ze 147,2 milionu v roce 2024. „EBITDA dosáhla bezmála 146 milionů korun, což dlouhodobě potvrzuje schopnost společnosti generovat vysokou provozní marži v rozmezí 30 až 40 procent,“ uvedla firma.
Loni nově uzavřené smlouvy za víc než miliardu korun zahrnují dodávky 42 bezpilotních letounů Primoco One 150. „Šestnáct strojů jsme zákazníkům předali již do konce roku 2025, zbývající dodávky se promítnou do hospodaření roku 2026,“ uvedl zakladatel a generální ředitel společnosti Primoco Ladislav Semetkovský. K významným kontraktům patří podle firmy dodávka bezpilotních letounů pro španělskou civilní stráž za 100 milionů korun.
Primoco UAV shromažďuje peníze, aby si nemusela půjčovat na investice. „Objem hotovosti na účtech se meziročně více než zdvojnásobil na téměř půl miliardy korun, což umožňuje financovat další rozvoj výhradně z vlastních zdrojů bez potřeby externího dluhu,“ uvedla společnost.
Letos na začátku dubna získala firma stavební povolení pro nový výrobní a administrativní areál v Písku. Investice za 750 milionů korun umožní do roku 2028 zvýšit výrobní kapacitu až na 300 letounů ročně, což je trojnásobek současné úrovně. Letos v červnu Primoco otevře nové výcvikové centrum a hangár na svém letišti v Písku Krašovicích. Společnost má podle svého webu téměř 60 zaměstnanců.
Primoco UAV vyrábí středně těžké bezpilotní letouny, podle firmy je jejich největším evropským výrobcem. Model One 150 má maximální vzletovou hmotnost 150 kilogramů, vydrží ve vzduchu až 15 hodin a má certifikaci podle vojenského standardu NATO i oprávnění pro civilní použití. Využívá se pro zpravodajské operace a vojenský průzkum, k monitorování požárů, zajišťování mobilního spojení, podpoře záchranných operací při přírodních katastrofách, sledování životního prostředí či ostraze hranic a pobřeží.
Letounů One 150 dosud Primoco UAV vyrobila více než 250, operují na čtyřech kontinentech. Semetkovský vlastní podle webu firmy 50,4 procenta společnosti. S akciemi firmy se obchoduje na hlavním trhu pražské burzy, loni se s tržní kapitalizací pět miliard korun zařadila mezi 100 nejhodnotnějších českých firem.
