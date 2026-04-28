Do některých pražských provozoven společnosti Unicorn v úterý dorazila policie. Podle firmy šlo pouze o rutinní záležitost vyšetřování, která neovlivňuje její chod. Unicorn to uvedl na svém webu. Podle serveru Seznam Zprávy však akce souvisí s kauzou zmizelých iPhonů a dalších zařízení od společnosti Apple za více než čtyři miliardy korun ze zkrachovalého e-shopu Mamut, který patřil pod skupinu Plus4U vlastnicky propojenou s Unicornem. Vyjádření policie ČTK zjišťuje.
„Dle doposud poskytnutých informací se jedná o rutinní záležitost vyšetřování. Společnost Unicorn poskytuje veškerou součinnost ve snaze zjistit, zda se tyto úkony týkají přímo jí nebo jejích dceřiných společností. Tyto úkony nemají žádný podstatný vliv na fungování společnosti. Jakmile budeme mít další informace, naše vyjádření doplníme,“ uvedl předseda správní rady Unicornu Jan Jaroš.
Policie letos v únoru obvinila jednatele Mammothu, který e-shop provozoval, bratry Měřínské a podnikatele Břetislava Janouška z podvodu se škodou 4,1 miliardy korun. Mammoth měl zboží od Applu odebírat od T-Mobilu, J&T Leasing a dalších dodavatelů a předávat je dál do Janouškových firem J.A.E. a SBJ Trade. Za odebrané zboží ale neplatily. Zástupci Mammothu i Unicornu v minulosti dodávky zpochybňovali jako fiktivní.
Na Unicorn, Plus4U i jejich majitele Vladimíra Kováře nedávno podala žalobu společnost J&T Leasing, která se domáhá úhrady škody 2,54 miliardy korun. Jednatele Mammothu, Kováře a Unicorn zažaloval i insolvenční správce zkrachovalého e-shopu o 5,68 miliardy.
Společnost Mammoth, provozovatel e-shopu Mamut.cz, spadla do insolvence v roce 2023 po výpadku plateb za dodávky elektroniky značky Apple. Hodnota přihlášených pohledávek je zhruba 5,7 miliardy korun, přičemž k největším věřitelům patří J&T Leasing a T-Mobile.
Kovář založil Unicorn jako softwarovou firmu v roce 1990. Loni měla skupina obrat 5,3 miliardy korun. V minulosti Kovářova firma PM Servis prohrála spor o 32 milionů korun za předčasně ukončený nájem budovy Danube House v Praze a známá je rovněž kauza úmyslně zapálené Petrovy boudy v Krkonoších, kterou získala jeho firma Snowy Chalet.
