Podnikatelé ve středu na celostátním sněmu v Praze zvolili prezidentem Hospodářské komory ČR na další tři roky opět Zdeňka Zajíčka. Podle informací ČTK získal 187 hlasů z 200. Zajíček vede komoru od roku 2023, kdy vystřídal ve funkci Vladimíra Dlouhého. Hospodářská komora sdružuje živnostníky, malé, střední i strategicky důležité velké podniky a zhruba 140 oborových asociací, svazů a řemeslných cechů.
Sněm volí ještě viceprezidenty komory, jejich jména zveřejní zvolený prezident po sečtení výsledků na tiskové konferenci. Ze současných viceprezidentů kandidují Filip Dvořák z Hospodářské komory hlavního města Prahy, Radek Jakubský z Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, Roman Pommer z Cechu obkladačů a Tomáš Prouza ze Svazu obchodu a cestovního ruchu. Jana Havrdová a Michal Štefl své funkce ve vedení komory neobhajovali.
Dejte mi půl miliardy a já za dva roky zbavím Česko byrokracie, vzkazuje vládě šéf Hospodářské komory
Na funkce viceprezidentů nově kandidují předseda Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje René Kolek, předseda Krajské hospodářské komory jižní Moravy Milan Sedláček, předsedkyně energetické sekce Zuzana Krejčiříková, předseda sekce životního prostředí Jan Mraček, předseda sekce obranného průmyslu Lubomír Kovařík a předsedkyně sekce zaměstnanosti a trhu práce Jaroslava Rezlerová.
Hospodářská komora je podnikatelskou samosprávou. Členství v komoře je v Česku na rozdíl od některých okolních zemí dobrovolné. Členství umožňuje podnikům připomínkovat zákony i další normy a úřady mají povinnost se jejich podněty zabývat. Komora také organizuje podnikatelské mise, které doprovázejí politiky na zahraničních cestách.
