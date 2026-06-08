Policie navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená louka, která spadá pod koncern Agrofert, a dva lidi kvůli evropské dotaci 100 milionů korun na inovační linku na toastový chléb. Serveru iROZHLAS.cz potvrdil podání obžaloby státní zástupce Adam Bašný z Úřadu evropského veřejného žalobce, který kauzu dozoruje. Ten by měl nyní tento krok potvrdit, podle trestního řádu na to nemá žádnou lhůtu, napsal server. Holding Agrofert tvrdí, že firma postupovala v souladu se zákonem. Obviněným hrozí pět až deset let vězení.
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„Spisový materiál s návrhem policejního orgánu NCOZ na podání obžaloby mi byl řádně předložen,“ uvedl Bašný.
Případ se týká dotace 100 milionů korun z evropských peněz, kterou České republice odmítl Brusel proplatit. V popisu projektu Pekárna Zelená louka uvedla, že půjde o linku s výraznými inovačními prvky, díky níž měla vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů. Kontroloři ale během evropského auditu zjistili, že pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii.
Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) otevřela vyšetřování případu v říjnu 2024. Tehdy policisté obvinili Pekárnu Zelená louka, dceřinou společnost Penamu, a dva její vysoké představitele, stíhání zahájili pro dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie.
Holding Agrofert trvá na tom, co tvrdí od zahájení stíhání. „Z našeho pohledu se nic nemění, stále jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákonem, a tedy jsme měli nárok na dotaci,“ sdělil nyní serveru mluvčí koncernu Pavel Heřmanský.
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„Vzhledem k mému průběžnému výkonu dozoru jsem s obsahem spisu dobře seznámen. Prostuduji a vyhodnotím pouze poslední procesní úkony, tedy zákonnost a věcný obsah prostudování spisu obviněnými a poškozeným, procesní návrh jednoho z obviněných a reakci policejního orgánu,“ uvedl Bašný. V dubnu oznámil rezignaci, státním zástupcem přestane být k poslednímu červnu.
NCOZ současně zaplombovala majetek pekárny, její výrobní halu a přilehlé budovy ve středočeské obci Herink coby náhradu potenciální škody. Hodnota nemovitostí téměř odpovídá objemu dotace, činí 98 milionů korun.
Koncern Agrofert vlastnil někdejší ministr financí a bývalý premiér Andrej Babiš (ANO). Kvůli zákonu o střetu zájmů vložil své akcie do svěřenského fondu RSVP Trust a považuje tím střet zájmů za vyřešený.
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