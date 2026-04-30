Americká internetová společnost Meta Platforms v prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 61 procent na 26,8 miliardy dolarů (zhruba 560 miliard korun). Firma, která provozuje například sociální sítě Facebook a Instagram či komunikační platformu WhatsApp, to uvedla v tiskové zprávě. Zisk i tržby překonaly očekávání.
Tržby vzrostly o 33 procent na 56,3 miliardy dolarů, zatímco očekávání analytiků v průměru činilo 55,4 miliardy. V přepočtu na akcii zisk činil 10,44 dolaru, zatímco trh očekával 6,67 dolaru na akcii.
„Meta dosahuje hmatatelných výsledků v aplikaci nástrojů umělé inteligence, což dokazuje samotný růst tržeb. Lepší zaměření inzerce a zvýšení ceny se projevilo nejrychlejším růstem tržeb od roku 2021. Průměrná cena reklamy vzrostla ve srovnání s loňským rokem o 12 procent a počet reklamních impresí o 19 procent,“ uvedl analytik Portu Marek Malina.
Malina zároveň připomíná, že silné výsledky v reklamním segmentu zastínil pokles počtu uživatelů a další masivní navýšení investic do AI infrastruktury, které dostávají ziskové marže pod tlak.
Meta plánuje letos navýšit kapitálové výdaje z očekávaných 115 až 135 miliard dolarů na 125 až 145 miliard dolarů. „Ale neustále rostoucí investice do AI vyvolávají v investorech obavy, jelikož snižují ziskovost,“ dodal Malina.
Společnost se v poslední době začala více soustředit na AI a omezovat rozvoj virtuálního světa metaverse, který dříve její šéf Mark Zuckerberg označoval za budoucnost firmy.
