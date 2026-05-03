Provázela je velká zvědavost, jakou česká železnice několik let nezažila. Místo úspěchu se ale nasazení španělských vlaků Talgo S6 u Leo Expressu mění v ostudu. Čtvrtý den provozu už firma musela zrušit pět spojů, dvě ze tří souprav odstavila. Provoz zůstane omezený i v dalších dnech.
Že to už nejsou jen banální závady, potvrzuje i tenhle krok: Firma v neděli večer na sociálních sítích oznámila, kdy a ve kterých vlacích bude jezdit i její šéf Peter Köhler – aby případně cestujícím vše vysvětlil osobně.
Köhler odmítá, že by šlo o ostudu. „Reputační problém by byl, kdybychom provozovali vlaky, které nesplňují očekávání. Teď to jdeme doladit a cestující samozřejmě kompenzujeme, podle mě je to nejlepší řešení,“ řekl HN Köhler.
