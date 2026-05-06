Americká společnost zabývající se umělou inteligencí (AI) Anthropic uzavřela dohodu s firmou SpaceX podnikatele Elona Muska, díky níž získá přístup k rozsáhlému datovému centru Colossus 1 v americkém státě Tennessee. To Anthropicu umožní výrazně navýšit výpočetní kapacitu pro jeho nástroje AI, včetně asistenta Claude, a reagovat na rychle rostoucí poptávku po těchto službách. Partnerství spojuje dva významné hráče v oblasti AI, napsala agentura Reuters.
Firma Anthropic bude moci využívat více než 300 megawattů výpočetního výkonu, což jí umožní zvýšit limity pro uživatele placených verzí Claude Pro a Claude Max a zlepšit fungování nástrojů, například pro programování. Finanční podmínky dohody firmy nezveřejnily, podle odhadů agentury Bloomberg by ale podobné kontrakty mohly mít hodnotu stovek milionů dolarů ročně.
SpaceX, která letos spojila své aktivity s AI start-upem xAI a zvažuje vstup na burzu, získala díky dohodě důležitého zákazníka. Anthropic kromě SpaceX spolupracuje také s firmou Google, od níž využívá čipy a cloudové služby.
Firmy zároveň uvedly, že zvažují další spolupráci na budování ještě větších výpočetních kapacit, potenciálně i v řádu gigawattů. Dohoda přichází i přes dřívější veřejnou Muskovu kritiku Anthropicu, který firmu opakovaně napadal kvůli sporům s vládou.
Firmy zvažují také kooperaci na budování větších výpočetních kapacit, včetně datových center ve vesmíru o výkonu v řádu gigawattů, což je jeden z cílů Muska a zároveň faktor, který může výrazně zvýšit kapitálové nároky projektu a hrát roli při plánovaném vstupu SpaceX na burzu.
Colossus 1 patří k největším AI datovým centrům na světě. Obsahuje více než 220.000 procesorů od společnosti Nvidia, včetně modelů H100, H200 a nové generace akcelerátorů GB200.
Dohoda byla oznámena na akci, kterou uspořádal Anthropic pro vývojáře. Firma zde zároveň představila novou funkci svého systému Claude, kterou označuje jako „dreaming“. Ta je zatím dostupná v testovacím režimu a je součástí nástrojů pro správu tzv. agentů, tedy programů s AI, které umí samostatně plnit úkoly s minimálním dohledem člověka. Funkce má umožnit jejich sebezdokonalování, dokáže mezi jednotlivými úlohami analyzovat předchozí práci, hledat vzorce a upravovat nastavení podle preferencí uživatele. Novinka je součástí snahy Anthropicu posílit pozici u firemních zákazníků.
Společnost Anthropic založili v roce 2021 bývalí zaměstnanci firmy OpenAI, která vyvinula populární chatovací systém ChatGPT. Vlajkovým produktem společnosti Anthropic je chatbot Claude, který byl uveden na trh v roce 2023.
