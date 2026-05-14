Česká Wealthtech Asociace a Česká Fintech Asociace v kooperaci se svým slovenským protějškem FINAS pořádají 14. května 2026 již pátý ročník konference FinTech Roadmap 2026. Konference je vyprodaná, zájemci o aktuální dění ve fintechu, bankovnictví, platbách, digitální identitě nebo umělé inteligenci ale o program nepřijdou.
Vybrané části programu v Kongresovém centru České národní banky, ve kterém vystupuje více než 40 řečníků z Česka i zahraničí můžete sledovat živě od 9:15.
Konferenci na místě sleduje přes 400 účastníků z řad fintechových firem, bank, investorů, technologických společností, regulátorů, právních a compliance expertů.
„Kapacita letošního ročníku je vyprodaná, což potvrzuje, jak silný zájem dnes trh o fintechová témata má. Zároveň ale nechceme, aby se k obsahu dostali jen lidé přímo v sále. Proto spouštíme živý stream, který umožní sledovat klíčové debaty i těm, kteří se do ČNB letos nedostali,“ říká Ondřej Mikulčík z Czech WealthTech Association, hlavního organizačního subjektu konference.
Letošní FinTech Roadmap se zaměřuje na témata, která zásadně mění podobu finančního trhu. Program otevře otázky regulace, otevřeného bankovnictví, licencování a spolupráce mezi fintechy, bankami a veřejným sektorem. Silnou roli bude mít také umělá inteligence, embedded finance, tokenizace aktiv, digitální identita, moderní platební metody, prevence digitálních podvodů nebo mezinárodní růst fintechových firem.
Diváci online streamu se mohou těšit například na debaty o tom, jak open banking a AI mění úvěrování, jak se staví moderní fintechový produkt, proč finanční služby stále častěji vznikají mimo tradiční bankovní prostředí nebo jak bude vypadat budoucnost plateb v e-commerce. Program nabídne také pohled na fintechovou spolupráci v regionu střední Evropy, regulatorní vývoj a nové příležitosti pro startupy i etablované finanční instituce.
„FinTech Roadmap dlouhodobě propojuje zakladatele, banky, investory, regulátory i technologické firmy. Letos se tato platforma díky živému přenosu otevře ještě širší odborné veřejnosti. Pro každého, kdo sleduje budoucnost financí, je to příležitost být u debat, které budou ovlivňovat další směřování trhu,“ doplňují organizátoři.
FinTech Roadmap 2026 je rozdělena do tří hlavních částí: Ecosystem, Innovations a Funding & Business Growth. Program tak pokrývá celé spektrum témat od podmínek pro vznik a růst fintechových firem přes konkrétní technologické inovace až po financování, expanzi a škálování byznysu.
Živý stream je určen všem, kteří se zajímají o fintech, bankovnictví, e-commerce, investice, regulaci, digitální finance a nové technologie. Sledovat jej mohou podnikatelé, zakladatelé startupů, manažeři finančních institucí, investoři, právní a compliance specialisté, studenti i širší odborná veřejnost.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist