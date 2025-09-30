Finshape vyrostl z malé české firmy v globálního dodavatele bankovních aplikací s obratem přes 50 milionů eur. Jeho šéf ale na rovinu říká, že Evropa se na rozdíl od USA či Číny nikdy nestane technologickým lídrem. „Ano, existují tu společnosti jako Klarna nebo Spotify, ale to jsou jen výjimky. Hlavním problémem je, že Evropa nemá jednotný trh,“ vysvětluje šéf Finshape Petr Koutný. V rozhovoru mimo jiné přirovnává situaci v IT k řemeslům, kde potřebujete jak mistry, tak i učně. Jenže juniorní pozice nyní zabírá AI. Prozrazuje také, jaký sektor je nyní podle něj nejperspektivnější. Překvapivě to není fintech, ve kterém působí.
Co se dočtete dál
- Jak se z české firmy stal globální fintech hráč.
- Proč AI likviduje juniorní pozice a jaké to bude mít důsledky.
- Proč Evropa nikdy nebude technologickým lídrem.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.