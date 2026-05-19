Agentura CzechInvest pořádá ve dnech 18.–20. května mezinárodní fórum Czech Semicon Days 2026. Letošní ročník s podtitulem Semiconductors for Future Mobility reflektuje ambici Česka stát se významným hráčem v oblasti polovodičů a strategických technologií. V Praze, Brně a Ústí nad Labem se setkají desítky zástupců technologických firem a oborových organizací s představiteli státu, akademické a výzkumné sféry či startupů.
Hlavní událostí bude konference Czech Investment Forum, kterou v úterý 19. května zahájí 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček spolu s výkonnou místopředsedkyní Evropské komise pro technologickou suverenitu, bezpečnost a demokracii Hennou Virkkunen, prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Janem Rafajem a generálním ředitelem CzechInvestu Janem Michalem.
Přenos dopoledního programu konference z Fantova sálu na pražském Hlavním nádraží můžete sledovat od 9:00. Program je v angličtině.
Český polovodičový sektor dnes tvoří přibližně 80 firem a více než 11 tisíc specialistů. Tuzemský ekosystém staví na silné tradici elektrotechniky, pokročilém výzkumu a rostoucích kapacitách v oblastech návrhu čipů, výkonové elektroniky, elektronové mikroskopie nebo nanotechnologií. Fórum Czech Semicon Days 2026 má mimo jiné pomoci definovat výzvy a příležitosti a prohloubit spolupráci na národní i mezinárodní úrovni.
Do Česka míří lídři čipového průmyslu
Letošního ročníku Czech Semicon Days se zúčastní zástupci 80 společností z polovodičového průmyslu a souvisejících sektorů a tři desítky tuzemských i zahraničních řečníků.
Mezi hlavní hosty patří představitelé tchajwanského polovodičového ekosystému v čele s Yuan-Chen Sunem, děkanem Industry Academia Innovation School na National Yang Ming Chiao Tung University a současně bývalým technologickým ředitelem společnosti TSMC. Tchajwanskou delegaci doplní také Ching-Yao Huang, expert na rozvoj talentů, transfer technologií a spolupráci mezi univerzitami a průmyslem.
V rámci evropské spolupráce budou zastoupeny největší evropský klastr mikroelektroniky, polovodičového průmyslu a ICT technologií Silicon Saxony, Bavorská čipová aliance nebo nizozemská High Tech NL, se kterou zástupci Českého národního polovodičového klastru podepíší memorandum o spolupráci.
Program nabízí panelové diskuze, tematické semináře, networkingové formáty i specializovaný dodavatelský den, v rámci něhož České polovodičové centrum představí svůj nový balíček služeb. Detailní program je dostupný na webových stránkách https://czechsemicondays.com/#program.
Regionální centra posilují český polovodičový ekosystém
Letošní ročník se poprvé rozšíří také do Brna a Ústí nad Labem, čímž organizátoři reflektují rostoucí význam regionálních technologických center a jejich roli v evropském polovodičovém hodnotovém řetězci.
Odborné exkurze do výzkumných a vývojových pracovišť a informace o aktuálních projektech v oblasti návrhu čipů a pokročilých polovodičových technologií nabídnou Masarykova univerzita a Vysoké učení technické v Brně.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se zaměří na chemický průmysl jako klíčovou součást polovodičového hodnotového řetězce. Diskuse budou věnovány požadavkům na chemikálie, technické plyny, rozvoji dodavatelských řetězců a infrastruktury i zapojení univerzit a technických škol do rozvoje nových kompetencí.
„Czech Semicon Days představují unikátní platformu pro propojení průmyslových, regulatorních a investičních perspektiv napříč evropským polovodičovým ekosystémem. Diskuze jasně ukazují, že odolnost dnes nespočívá pouze ve výrobních kapacitách, ale stále více také v předvídatelnosti, efektivním řízení a přeshraniční koordinaci – a právě zde může Česká republika sehrát významnou integrační roli,“ doplnil Jan Lehký, vedoucí pracovní skupiny stavebnictví Sdružení pro zahraniční investice – AFI, které je hlavním partnerem akce.
Zdroj: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
