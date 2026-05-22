Stát uvažuje o prodeji pardubické Explosie. ČTK a České televizi to v pátek po návštěvě státního výrobce výbušnin a střelivin řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy. Explosii se podle něj extrémně daří, zpětinásobila výnosy a zisk z případného prodeje by podle něj možná šel použít třeba i na splnění závazků vůči NATO.
„Pokud by došlo k tomu, že bychom Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a zachování si pozice i z titulu vztahu Explosie a české armády,“ řekl Babiš. Osobně by byl pro prodej. „Výnos může být extrémně vysoký a mimochodem ty peníze možná - pokud armáda bude připravena, by se daly použít na investice v rámci procent plnění do NATO,“ dodal. Spojenci NATO se zavázali vydávat do roku 2025 dvě procenta hrubého domácího produktu na obranné výdaje, na loňském summitu v Haagu dohodli nový závazek do roku 2035 vydávat na obranu pět procent HDP, z čehož 3,5 procenta mají být přímé obranné výdaje. Česko loni podle premiéra závazek nesplnilo a podle jeho dřívějšího vyjádření ho pravděpodobně nesplní ani letos.
Ekonomický deník ve čtvrtek napsal, že Babiš otevřel téma prodeje Explosie ve středu na schůzce na ministerstvu obrany. Premiér v pátek uvedl, že se na něj obrátil francouzský prezident Macron, že o Explosii má zájem francouzská státní firma, a k tomu je mezi zájemci řada dalších společností. Určitě by kromě Francie chtěly koupit pardubickou firmu i české zbrojařské společnosti, dodal.
Byznys s perspektivou minimálně na 20 let. Proč renesanci zbrojařů nezastaví ani konec války na Ukrajině
Mluvčí Explosie Martin Vencl v pátek řekl, že firma se k možnému prodeji nemůže vyjadřovat. „Témata týkající se možného prodeje společnosti je potřeba směřovat na našeho jediného akcionáře, tedy Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR,“ uvedl.
O koupi Explosie v minulosti projevila zájem také zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada. Mluvčí podniku Andrej Čírtek v pátek ČTK sdělil, že Explosia svým zaměřením a postavením v obranném průmyslu stále naplňuje kritéria, která CSG při potenciálních akvizicích sleduje. „Nemáme však žádné detailní informace o případném procesu ani jeho podmínkách, takže další komentáře by byly v tuto chvíli spekulativní,“ dodal.
Babiš si také myslí, že by česká armáda měla mít smluvní vztah s Explosií. Ředitel společnosti podle něj dostal za úkol armádě navrhnout memorandum o spolupráci. Na otázku, zda je strategické zbavovat se firmy s významem pro obranný průmysl, Babiš odpověděl, že Explosia bude skutečně strategická až ve chvíli, kdy vznikne reálné propojení s českou armádou, které podle něj dnes neexistuje.
Firmu od roku 2002 stoprocentně vlastní stát, akcie drží ministerstvo průmyslu a obchodu. Firma působí v Pardubicích od roku 1920. Do roku 2002 byla vlastníkem skupina Agrofert.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist