Evropská centrální banka (ECB) vyzve finanční instituce, aby urychlily práce na zabezpečení svých počítačových systémů. Na úterý svolala zástupce bank na mimořádné jednání, na kterém chce upozornit na kybernetická rizika odhalená nejnovějšími modely umělé inteligence (AI). Napsal to list Financial Times (FT).
ECB plánuje zdůraznit závažnost hrozby pro finanční systém, kterou představují modely jako Claude Mythos od firmy Anthropic, a zároveň vyzvat americké banky využívající nejnovější technologie, aby sdílely své zkušenosti s evropskými konkurenty, kteří k nim nemají stejný přístup.
Místopředseda dozorčí rady ECB Frank Elderson FT řekl, že ECB se dlouhodobě zabývá řadou kyberbezpečnostních problémů v bankovním sektoru, které nadále považuje za aktuální, ale že s ohledem na rychlý pokrok v AI je nutné je řešit výrazně rychleji. Dodal, že zatímco dosavadní tempo přístupu by se dalo přirovnat k hudebnímu „andante“, nyní je podle něj potřeba přejít k mnohem svižnějšímu „presto“. Zároveň uvedl, že cílem ECB je vyslechnout hodnocení bank, vytvořit prostor pro sdílení zkušeností mezi nimi a zdůraznit závažnost celé problematiky.
Narychlo svolané zasedání podtrhuje, jak se regulátoři po celém světě snaží urychleně řešit rizika, která by pokročilé modely AI mohly představovat, protože mohou odhalovat a zároveň zneužívat slabiny v IT systémech finančních institucí.
Evropské banky a regulátoři se cítí obzvláště ohroženi, protože jim byl odepřen přístup k Mythosu. Společnost Anthropic tento model uvolnila pouze pro omezený počet organizací, převážně v USA. Minulý měsíc Anthropic uvedl, že Mythos objevil tisíce závažných zranitelností, včetně některých ve všech hlavních operačních systémech a webových prohlížečích. Dopady na ekonomiku a bezpečnost by tudíž mohyl být závažné.
ECB dohlíží na 111 největších bank v eurozóně, včetně dceřiných společností velkých bank z USA, jako je JPMorgan Chase, kterým byl poskytnut přístup k Mythosu. Elderson uvedl, že banky musí výrazně urychlit nasazování softwarových záplat k opravě zranitelností odhalených novými modely AI. Je podle něj nešťastné, že evropské banky nemají přistup k Mythosu, ale doufá, že americké banky, jejichž zástupci se zúčastní úterního jednání, se podělí o poznatky z testování modelu se svými protějšky z eurozóny.
Plánovaná jednání s bankami ECB pořádá pravidelně. Mimořádná setkání zaměřená na konkrétní problém, jako je to úterní, jsou spíše výjimečná.
