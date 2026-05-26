Česká internetová jednička Seznam.cz slaví 30 let a opět – jako prakticky každý rok – hlásí finanční rekord. Své tržby v minulém roce posunula na částku 6,45 miliardy korun, což představuje meziroční růst o 3,8 procenta.
Seznam.cz roste stabilně, pomalu, bez výraznějších skoků o jednotky procent ročně. V roce 2024 firma poprvé překonala na příjmové stránce hranici šesti miliard korun. „Za mě to je neuvěřitelný růst, i když v procentech to vypadá málo, ale je to o více než 250 milionů za rok navíc, to jsou velké peníze,“ říká Pavel Zima, člen správní rady společnosti, s tím, že na investice do AI jdou stovky milionů korun. A zmínil i majitele Seznamu Iva Lukačoviče. „Ivo nižší zisk negativně nekomentoval, sám nás vyzýval k investicím, protože ví, že to je důležité.“
